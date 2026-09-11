ליברמן משוכנע: אלה יהיו תוצאות הבחירות

אביגדור ליברמן ( צפריר אביוב\פלאש 90 )

חודש בלבד לבחירות לכנסת, יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן מפגין ביטחון עצמי גבוה במיוחד ומציב יעד ברור: כיבוש ראשות הממשלה והקמת הממשלה הבאה על ידי המחנה שלו. בראיון שהעניק ליובל קרני ב'ידיעות אחרונות', התייחס ליברמן למפה הפוליטית ולסקרים האחרונים, והבהיר כי הוא משוכנע בשינוי השלטוני הקרוב: "אני משוכנע שהמחנה שלנו יקים את הממשלה בחודש הבא. היעד המרכזי שלי כרגע זה להביא מקסימום מנדטים למחנה, היעד השני שלי זה להיות ראש הממשלה".

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ליברמן, שנחשב לאחד הפוליטיקאים הוותיקים במערכת, התבסס בדבריו על הניסיון הרב שפיתח לאורך השנים והתרשמותו מהמפגשים עם הציבור: "אחרי שעברתי עשרות מערכות בחירות ויש לי ניסיון רב, אני אומר לך שהפעם אנחנו מנצחים. אני מסתובב בשטח יום יום, חורש חוגי בית".

ההצהרה של ליברמן מגיעה במקביל למאבק הגובר בתוך מחנה השינוי על הובלת הגוש, כאשר ליברמן מבקש למצב את עצמו כמועמד מוביל וכגורם המרכזי שיכול להרכיב את הקואליציה הבאה.