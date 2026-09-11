תיעוד דרמטי: רגע השמדת המנהרות של חיזבאללה בלבנון

דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) תיעודים מיוחדים מתוך מבצע 'חוצב להבות' בדרום לבנון, שבו הושמדה תשתית המנהרות המורכבת של חיזבאללה ברכס עלי טאהר.

בתיעודים ניתן לראות את רגע פיצוץ התשתית התת-קרקעית, שבוצעה באמצעות מאות טונות של חומרי נפץ שהוכנסו לשטח על ידי לוחמי חטיבת הקומנדו. העצמה האדירה של הפיצוצים הביאה לקריסה מלאה של תוואי המנהרות במרחב.

בצה"ל מציינים כי התיעודים משקפים את סיומו של תרגיל הונאה נרחב ומתוכנן היטב שבו נטלו חלק חטיבה 7, סיירת גולני, חטיבת הקומנדו וכלל כוחות אוגדה 36, שפעלו במרחב במשך כארבעה חודשים רצופים. בעקבות השמדת התשתית, בצה"ל מבהירים כי לא נותרו עוד תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב, וכוחות הצבא מתייצבים כעת לאורך 'הקו הצהוב' המשמש כקו הביטחון החדש בדרום לבנון.

בעקבות השמדת התשתית, בצה"ל מבהירים כי לא נותרו עוד תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב, וכוחות הצבא מתייצבים כעת לאורך 'הקו הצהוב' המשמש כקו הביטחון החדש בדרום לבנון.