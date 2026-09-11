"אני יודע שוינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה"

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אומר כי יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר, מתכנן להמליץ על אביגדור ליברמן להקים את הממשלה הבאה. בראיון לערוץ 14 אמר סעדה כי דבריו אינם חשש או הערכה אלא מידע שהוא מחזיק: "הוא ילך עם ליברמן, הוא גם לא מכחיש את זה", טען סעדה במהלך הראיון. "הוא לא אומר 'אני לא אלך עם ליברמן', הוא אומר 'אני לא אלך עם הערבים'. התוכנית של ליברמן וינטר היא שבמידה ואיזנקוט ירצה ללכת עם הערבים, יבוא ליברמן ויגיד 'במקום הערבים, אני אהיה ראש ממשלה ואביא איתי את וינטר'. מה שהם יעשו זה להפיל שלטון ימין של עוצמה יהודית, הציונות הדתית, הליכוד וש"ס. זאת המטרה שלהם".

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סעדה הוסיף כי להערכתו הריצה של וינטר לא תחזיק מעמד במבחן המנדטים: "וינטר לא עובר מספרית. תראו את המספרים; התחיל ב-8, נחתך בשבועיים, ומה שיקרה בסוף מזכיר קצת את בנט, שהתחיל בעבר ב-23 מנדטים וירד. בסוף הוא לא יעבור ולכן אי אפשר לקחת כזה סיכון".

לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה היא מבחן מכריע על הנהגת המדינה: "הבחירות האלו הן משאל עם; מי יקח את הגה הפיקוד. בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כל הניסיון העשיר שלו והיכולת לרתום את טראמפ, מול איזנקוט, זה לא כוחות. ברור מה הציבור רוצה".