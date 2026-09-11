הישג היסטורי בצפון: "אין עוד תשתיות של חיזבאללה בלבנון"

רגע הפיצוץ ( צילום: דובר צה"ל )

הישג מבצעי דרמטי בגבול הצפון: שעות בודדות לאחר השמדת מנהרות הטרור של חיזבאללה ברכס עלי טאהר במסגרת מבצע 'חוצב להבות', גורמים בצה"ל אומרים היום (שישי) כי בעקבות השמדת תשתיות הטרור במרחב – אין עוד תשתיות של חיזבאללה בלבנון.

גורם צבאי חשף כי כל מהלך כיבוש הרכס האסטרטגי היה תרגיל הונאה מתוכנן היטב שעליו עבדו במערכת הביטחון זמן רב. הפעולה שילבה את חטיבה 7, סיירת גולני שפרצה תוואים חדשים והפתיעה את מחבלי חיזבאללה לחלוטין, ואת חטיבת הקומנדו שלוחמיה הכניסו במו ידיהם מאות טונות של חומרי נפץ כדי להביא לפיצוץ המוחלט של התשתית. בצבא מדגישים כי כלל כוחות אוגדה 36 פועלים ללא ליאות במשך ארבעת החודשים האחרונים, יומם ולילה, כדי לפרק את התשתית המורכבת והמשמעותית ביותר של חיזבאללה. למהלך היו שותפים גם מרבית חברי המטה הכללי, כולל הרמטכ"ל שעקב מקרוב מדי לילה אחר התקדמות הפעילות.

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התייצבות על 'הקו הצהוב': "מי שיתקרב – יחוסל"

במהלך המבצע הושמדו עשרות מחבלים ונתפס שלל רב, הן במישור הפיזי והן במישור המודיעיני. לפי הערכות צה"ל, במרחב שהו כ-50 מחבלים; חלקם ניסו לברוח וחוסלו בשטח, וחלקם נהרגו בתוך המנהרות.

גורם צבאי הבהיר כי במנהרות לא שהו גורמים איראניים, והוסיף: "כל מחבל שרצה לצאת משם ולהרים דגל לבן יכול היה לעשות זאת. מטעמים השמורים עמם, הם בחרו להילחם ולא להיכנע".

בגורמי הצבא מציינים כי מדובר בשיעור הלחימה בשטח המורכב ביותר מכלל הגזרות שבהן נלחם צה"ל בשלוש השנים האחרונות, ונחישות הלוחמים היא שהביאה לתוצאה המכרעת.

כעת, בצה"ל מבהירים כי הכוחות יתייצבו על 'הקו הצהוב' ולא יאפשרו מעבר דרומה ממנו, כאשר קו זה מהווה את קו הביטחון החדש בדרום לבנון. בצבא מדגישים כי אינם מתכוונים לסגת מדרום לבנון, וכל מחבל שיתקרב לעבר הקו הצהוב יחוסל מיד.