סקר מנדטים: יועז הנדל לא עובר, וינטר בפנים; נתניהו בשפל של שנה וחצי

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL, מציג התאוששות קלה לגוש הקואליציה שמתחזק ב-3 מנדטים ומגיע ל-50 מנדטים, לצד שפל חסר תקדים עבור מפלגת השלטון.

שינוי המגמה בגוש הימין מגיע בעיקר בזכות מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, שמצליחה הפעם לעבור את אחוז החסימה. בסקר הקודם היו מפלגת המילואימניקים והמפלגה הכלכלית מעל הרף בעוד וינטר נותר בחוץ, וכעת השתיים "התחלפו בתפקידים" – וינטר נכנס לכנסת, בעוד יועז הנדל וירון זליכה נותרים בחוץ. עם זאת, העלייה של הקואליציה נבלמת עקב היחלשות הליכוד, שאיבדה מנדט ויורדת ל-19 מנדטים בלבד, הנתון הנמוך ביותר שנרשם למפלגה מאז מאי 2025. על פי תמונת המנדטים הכוללת, לגוש מפלגות האופוזיציה יש כעת 58 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מקבלות 12 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי סגירת הרשימות הובילה לירידה חדה בשיעור המתלבטים, שצנח מ-11% ל-7.5% בלבד.

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חלוקת המנדטים המלאה

בצמרת ממוקמת מפלגת ישר! שממשיכה להוביל בפער ניכר עם 25 מנדטים, כשאחריה הליכוד עם 19 מנדטים ומפלגת ביחד שמגיעה ל-14 מנדטים.

בהמשך המפה: הדמוקרטים מקבלת 10 מנדטים, ישראל ביתנו עומדת על 9 מנדטים, ועוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים. יהדות התורה, ש"ס והרשימה הערבית המשותפת מקבלות 7 מנדטים כל אחת.

את תחתית הרשימה של העוברות את אחוז החסימה סוגרות רע"ם ואיחוד הציונות הדתית-זהות עם 5 מנדטים כל אחת, ועמך ישראל בראשות עופר וינטר שנכנסת לכנסת עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרו מפלגת המילואימניקים והכלכלית (3%), כחול לבן (1.3%), נעם לישראל (0.7%) ומפלגת הציבור החרדי (0.4%).