הנשיא הרצוג סופד: "העמידה דורות רבים של תלמידים"

הנשיא הרצוג ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד הבוקר (שישי) לרחל רבין-יעקב ז"ל, אשת החינוך וממקימי קיבוץ מנרה ואחותו של יצחק רבין ז"ל, שהלכה לעולמה בגיל 101.

"הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית", מסר הנשיא. הרצוג העלה על נס את תרומתה החלוצית של רבין-יעקב לאורך השנים: "יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה. במלחמת העצמאות בתש״ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל".

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בהספד ציין הנשיא גם את הקשר האישי עמה ואת התמודדותה עם הטרגדיה המשפחתית: "כמי שזכה להכירה ואף שוחח עמה לרגל יום הולדתה ה-101, אני יודע כמה כאבה את הירצחו של אחיה יצחק, מושא אהבתה והערצתה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, אשר זיכתה אותה, ובצדק רב, בפרסים ובאותות הוקרה רבים".

לסיום הוסיף נשיא המדינה: "אני שולח את תנחומיי הכנים לבני משפחתה, אוהביה וקיבוצה ומייחל כי לא תדעו עוד צער".