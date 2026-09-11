ברוך דיין האמת: רחל רבין הלכה לעולמה

( דובר צה"ל - ויקימדיה )

ברוך דיין האמת: רחל רבין-יעקב, אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין-יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, היתה מראשי דור החלוצים של תש"ח ומדמויות המפתח של החינוך ההתיישבותי בישראל. רבין-יעקב נולדה בתל אביב לרוזה כהן ונחמיה רבין. בשנת 1943, לאחר הכשרה בתל חי וכפר גלעדי, עלתה עם גרעין "הנוער העובד" להקים את קיבוץ מנרה בהרי נפתלי. במהלך מלחמת העצמאות, כשהקיבוץ המבודד היה נתון תחת צליפות והתקפות, נותרה במקום כדי להגן על היישוב ולטפל בפצועים.

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לאורך השנים הקדישה את פועלה לתחום החינוך וההנהגה הציבורית. היא שימשה כמורה הראשונה במנרה, היתה ממקימי בית הספר האזורי "הר וגיא" בדפנה, וריכזה את הפיקוח באגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. בהמשך עמדה בראש עמותת המכללות האקדמיות לחינוך "אורנים" ו"סמינר הקיבוצים", ושימשה במספר קדנציות כמזכירת הקיבוץ.

רבין-יעקב היתה נשואה לרפי יעקב ז"ל, עמו גידלה את ילדיהם תרצה, יפתח וגד, לצד בנם המאומץ בנימין (בינייה) ג'דידי ז"ל, שנפל במלחמת יום הכיפורים. על עשייתה רבת השנים זכתה בפרסי חינוך רבים והוכרה כיקירת המכללות האקדמיות בצפון.