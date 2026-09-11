בצל ההסלמה: דובר צה"ל בעדכון לשעות הקרובות

תא"ל אפי דפרין ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל הודיע כי על רקע הדריכות הביטחונית הגבוהה לקראת חגי תשרי, תרגיל פתע נרחב הופעל הבוקר במרחב אוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הוקפצו כלל הגדודים הפועלים בגזרה לתרגול מיידי ולהעלאת הכשירות המבצעית.

התרגיל צפוי להימשך עד לשעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב צבאיים לאורך הדרכים וביישובי המרחב. מצה"ל נמסר כי התרגיל נועד לבחון מקרוב את רמת הכוננות והכשירות המבצעית של הכוחות בשטח, ולתרגל תרחישי פתע שונים כחלק מההיערכות המבצעית המוגברת לקראת תקופת החגים הבאה עלינו לטובה.

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אימון פתע זה מהווה חלק מרצף של שורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים ביהודה ושומרון. במסגרת זו תורגלו מגוון תרחישים מבצעיים מורכבים, תוך הידוק ודיוק שיתוף הפעולה בין כוחות הצבא לבין יתר גופי הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה.

במערכת הביטחון מבהירים כי מדובר בתרגיל מתוכנן שנועד לשמור על כוננות גבוהה, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני אמת.