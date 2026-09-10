הג'ירפה שמסתתרת בין הכוכבים: נאס"א חושפת ערפילית מרהיבה

נאס"א פרסמה היום (10 בספטמבר 2026) במסגרת מיזם "תמונת היום באסטרונומיה" APOD, צילום מרהיב של LDN 1295, ערפילית אפלה שזכתה לכינוי "ערפילית הג'ירפה" בשל צורתה יוצאת הדופן. בתמונה ניתן להבחין במבנה כהה וארוך, המזכיר לצופים רבים ג'ירפה הפונה ימינה, צווארה מתוח כלפי מעלה ורגליה כאילו נמצאות באמצע צעד. אחרים, מציינת נאס"א בחיוך, דווקא מצליחים לראות במקום ג'ירפה סנאי.

הערפילית נמצאת בכיוון קבוצת הכוכבים קסיופאה ומשתייכת לקטלוג Lynds של ערפיליות אפלות. הקטלוג פורסם בשנת 1962 בידי האסטרונומית האמריקנית בוורלי לינדס, שחקרה ומיפתה מאות ענני אבק כהים בשמי הלילה.

בניגוד לערפיליות צבעוניות וזוהרות המוכרות מצילומי החלל, ערפילית אפלה אינה מפיצה בהכרח אור בולט. מדובר בענן בין-כוכבי המורכב מגז ואבק, שחלקיקיו חוסמים את האור הנראה המגיע מכוכבים הנמצאים מאחוריו. התוצאה היא כתם כהה על רקע שדה צפוף של כוכבים, שלעתים מקבל צורות שנראות כמעט מוכרות לעין האנושית. בשל אופיין העמום, ערפיליות מסוג זה נחשבות גם לאתגר לא קטן עבור צלמי אסטרונומיה.

אבל מדוע אנחנו בכלל רואים "ג'ירפה" בתוך ענן אבק המרוחק מאיתנו? בנאס"א מסבירים כי מדובר בתופעה פסיכולוגית המוכרת בשם פארידוליה - הנטייה של המוח האנושי לזהות דמויות, פנים וצורות מוכרות בתוך מבנים אקראיים. זו אותה תופעה שגורמת לנו לראות פנים בעננים, דמויות בסלעים או פרצופים על פני הירח.

התמונה צולמה בידי צלם האסטרונומיה Alessandro Merga ונבחרה כאמור לתמונת היום של נאס"א. היא מציגה כיצד ענני אבק קרים ואפלים, שבדרך כלל דווקא מסתירים את היקום מעינינו, יכולים להפוך בעצמם לאחד המראות המסקרנים והציוריים ביותר בשמי הלילה.