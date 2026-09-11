בחזרה לעבר: איפה היו המנהיגים ברגע הפיגוע במגדלי התאומים?

מגדלי התאומים ( ויקיפדיה )

מתקפת פיגועי ה- 11 בספטמבר 2001, שבוצעה בהפתעה גמורה אחרי שתוכננה שנים רבות מראש ובסיומה נהרגו כ-2,977 בני אדם, תפסה את מנהיגי המעצמות הגדולות בשגרת עשייתם היומיומית שנגדעה בחטף. גם אחרי שחלפו 25 שנה , כל אדם שהיה מספיק בוגר באותו בוקר נורא בראשית חודש ספטמבר 2001 זוכר את התשובה לשאלה "איפה היית כשנפלו שני מגדלי התאומים?", אבל מנהיגי העולם המפורסמים חוו זאת בהלם מהול בצער וכאב ותחושה קשה של אשמה שלא נעלמה במהרה.

נשיא ארצות הברית ג'ורג' וו. בוש הבן ( צילום: קובי גדעון/פלאש 90 )

נשיא בשעת סיפור

נשיא ארצות הברית ג'ורג' וו. בוש הבן הגיע מוקדם בבוקר קודם שאירעו הפיגועים הקטלניים מהאוויר לבית ספר יסודי בסרסוטה בפלורידה. כשהוא מאזין לסיפור עם התלמידים ניגש אליו במהירות חריגה ראש הסגל של הבית הלבן ולחש באזנו את המילים שאף נשיא מכהן לא רוצה לשמוע אף פעם: "אמריקה תחת מתקפה". משם נלקח הנשיא בוש הבן על ידי אנשי השירות החשאי במטוס מיוחד לחמ"ל מאובטח מחשש שמטוסו הנשיאותי ייחטף גם הוא, כמו ארבעת המטוסים האזרחיים שחטפו בקלות מזעזעת מחבלי אל-קאעידה.

טוני בלייר ( ויקיפדיה )

רוסיה ובריטניה באות לעזרה

בבריטניה, ראש הממשלה טוני בלייר התכונן לנאום רשמי במלון בברייטון וצפה בטלוויזיה בחדרו המאובטח בפגיעת המטוס האזרחי במגדל השני בשידור חי, ומיהר לבטל את הנאום ולהציע את עזרת הממשל הבריטי לארה"ב בכל שיידרש, ונדרש הרבה זמן למבצע החילוץ ולהערכת הנזקים.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( (צילום: הדס פרוש, פלאש 90) )

במוסקבה, עקב הנשיא פוטין אחר ההתרחשויות מלשכתו בקרמלין והיה למנהיג הזר הראשון שהתקשר לנשיא בוש הבן, ובמקביל הורה על ביטול כל האימונים הצבאיים והטיסות הלא הכרחיות עד הודעה חדשה.

רה"מ אריאל שרון ז"ל ( צילום: פלאש90 )

תגובת ירושלים וצרפת

בירושלים, ראש הממשלה אריאל שרון עקב בדריכות מקרוב אחר האירועים מתוך לשכתו. בעקבות המתקפה בארה"ב עלה חשש כבד כי גורמי טרור ינסו להוציא לפועל פיגוע חטיפה דומה בישראל לכיוון מגדלי עזריאלי או כל מבנה גבוה אסטרטגי אחר כמו למשל מתקני בסיס הקריה בת"א הסמוכים למרכז הקניות, אך עם זאת שרון סירב להורות מראש למערך ההגנה האווירי על יירוט כל מטוס נוסעים חשוד ללא אישורו המפורש.

בפריז, נשיא צרפת ז'אק שיראק גינה בחריפות את מתקפת הטרור שהרסה כליל את מרכז הסחר העולמי בניו-יורק, וכעבור שמונה ימים בלבד הפך למנהיג הזר הראשון שביקר פיזית בהריסות אתר "גראונד זירו", והציע את עזרתו וחמלתו לנשיא בוש הבן ולראש עיריית ניו-יורק דאז רודי ג'וליאני.

טראמפ ( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

טראמפ ראה הכל

דונלד טראמפ, שבאותה עת כיהן כאיש עסקים פרטי, שהה בניו יורק בתוך מגדל טראמפ הגבוה שבנה במנהטן , במרחק קילומטרים ספורים בלבד ממוקד האסון. טראמפ צפה במו עיניו בפגיעת המטוס השני ובקריסת שני המגדלים, ושעות ספורות לאחר מכן כבר התראיין לתחנת טלוויזיה מקומית וסיפק את רשמיו הראשוניים מההרס שפקד את העיר.

נתניהו באו"ם ( (צילום מסך) )

הראשון שהזהיר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה בשנת 2001 אזרח ומרצה מבוקש אחרי סיום כהונתו הראשונה כראש ממשלה והפסדו לאהוד ברק בבחירות 1999 , שהה בלונדון בביקור פרטי לצורך הרצאה. עם היוודע דבר הפיגועים, מיהר נתניהו לקיים מסיבת עיתונאים מאולתרת שבה חילק עותקים מספרו "מלחמה בטרור" וטען כי ציין בספר את האפשרות שארגוני מחבלים אסלאמיים קיצוניים ינסו לפגוע באתר חשוב כגון מגדלי התאומים. על הצהרה זו במסיבת עיתונאים שקיים בלונדון ביום האסון ספג נתניהו ביקורת מגורמים בריטים ולא ציין זאת שוב מאז. דבר אחד הוסכם באופן מוחלט על ידי מנהיגים ואזרחים פשוטים כאחד: העולם לא ישוב להיות כשהיה מאז פיגועי ה-11 בספטמבר, שאירעו היום לפני 25 שנה.