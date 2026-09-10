יעקב אליצור מצטרף למאבק החמ"ד: "אף אחד לא מדבר על זה"

יעקב אליצור ( צילום: מתוך סרטון מהרשתות החברתיות )

יוצר התוכן ואושיית הרשת יעקב אליצור, שהפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים ברשת הימנית עם סרטונים אקטואליים וסאטיריים, פרסם אמש סרטון סביב תקציבי החינוך הממלכתי-דתי. אליצור, שנוהג לעסוק בסוגיות פוליטיות וציבוריות מנקודת מבט ימנית ולעיתים ביקורתית גם כלפי המחנה שלו, פרסם סרטון שבו הוא קורא לציבור להתעורר סביב המאבק המתנהל בבג"ץ על תקציבי החמ"ד. בסרטון, שפרסם ברשתות החברתיות, טען אליצור כי עמותות שמאל פועלות בשנים האחרונות נגד אופן תקצוב החמ"ד ומציגות את הפער בתקציב לתלמיד כאפליה. לדבריו, הדיון הציבורי מפספס את העובדה שתלמידי החמ"ד מקבלים גם לימודי קודש, זמני תפילה ושירותים נוספים, וכי הפיזור הגיאוגרפי הרחב של המוסדות מייקר את הפעלתם. .

אליצור הדגיש כי החמ"ד אינו מערכת סגורה, אלא זרם ממלכתי שכל משפחה יכולה לבחור בו, וטען כי בשם הדרישה לשוויון עלולה להיפגע בפועל האפשרות של הורים לבחור עבור ילדיהם חינוך התואם את אמונתם.

בהמשך הסרטון התייחס גם לכ-30 מיליון שקלים המיועדים לחמ"ד ונותרו תקועים על רקע ההליכים המשפטיים. "אם הדבר הזה יסתיים בקיצוץ בתקציבי החמ"ד, מי שישלם את המחיר הם בתי הספר, ההורים, המורים ומעל הכל הילדים שלנו", אמר.

בסיום פנה אליצור ישירות לעוקביו וקרא להם להפיץ את הסרטון ולהעלות את הנושא לסדר היום: "מה שבאמת מטורף פה זה שאף אחד בציבור שלנו לא מדבר על הנושא הבוער הזה... תשתפו, תגיבו, תדברו על זה, תעבירו לחברים, כי חייבים לדבר על זה"