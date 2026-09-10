בצה"ל מתדרכים: נערכים למגוון תרחישים, גם רב-זירתיים

בצה"ל נערכים הערב (חמישי) למגוון תרחישים בעקבות הפעילות ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, לרבות תרחישים רב-זירתיים ואפשרות לתגובה מצד חיזבאללה או איראן. בשלב זה לא ידוע אם תגובה כזו אכן תגיע.
הכוננות המוגברת מגיעה בין היתר על רקע איומים איראניים לפעול נגד ישראל בתגובה לפעילותה ברכס עלי טאהר. בעקבות זאת נערכים בצה"ל לאפשרויות שונות, ובהן תגובה מצד חיזבאללה בלבנון או מצד איראן.
עם זאת, בצה"ל אין בשלב זה מידע שלפיו תגובה כזו אכן צפויה לצאת לפועל, וההיערכות נעשית כאפשרות במסגרת מגוון התרחישים שאליהם נערכים הכוחות.
ההיערכות מגיעה לאחר שצה"ל השלים את השמדת התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר. לאחר פעילות שנמשכה בחודשים האחרונים, הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע.
בתדרוך בשם הכתב נמסר כי גם לאחר סיום הפעילות בצה"ל "ערוכים למגוון תרחישים, לרבות תרחישים רב-זירתיים".
במסגרת הפעילות ברכס פעלו כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם נגד התשתיות התת-קרקעיות ומחבלי חיזבאללה ששהו במקום. תחילה השיגו הכוחות שליטה מבצעית מעל הקרקע, ובהמשך גם בתשתיות שמתחתיה.
ברכס אותרה רשת שכללה שמונה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-5,400 מטרים. בתשתיות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, לצד רחפני נפץ, מקלעים, טילי נ"ט, מאות מוקשים, מטענים ואמצעי לחימה נוספים.
בצה"ל חשפו כי לצורך השמדת התשתיות ברכס נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טון של חומר נפץ. במרחב אותר גם מתחם פיקוד מרכזי של יחידת "באדר" של חיזבאללה, ובו חמ"לים, חדרי אמצעי לחימה וחדרי שהייה.
לאחר השלמת הפעילות נערכים כוחות צה"ל בפריסה מחודשת במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בצבא מבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים ולמניעת אפשרות של חיזבאללה להתבסס מחדש במרחב.
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