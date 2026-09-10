בצה"ל מתדרכים: נערכים למגוון תרחישים, גם רב-זירתיים

בצה"ל נערכים הערב (חמישי) למגוון תרחישים בעקבות הפעילות ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, לרבות תרחישים רב-זירתיים ואפשרות לתגובה מצד חיזבאללה או איראן. בשלב זה לא ידוע אם תגובה כזו אכן תגיע.

הכוננות המוגברת מגיעה בין היתר על רקע איומים איראניים לפעול נגד ישראל בתגובה לפעילותה ברכס עלי טאהר. בעקבות זאת נערכים בצה"ל לאפשרויות שונות, ובהן תגובה מצד חיזבאללה בלבנון או מצד איראן.

עם זאת, בצה"ל אין בשלב זה מידע שלפיו תגובה כזו אכן צפויה לצאת לפועל, וההיערכות נעשית כאפשרות במסגרת מגוון התרחישים שאליהם נערכים הכוחות.

ההיערכות מגיעה לאחר שצה"ל השלים את השמדת התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר. לאחר פעילות שנמשכה בחודשים האחרונים, הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע.

בתדרוך בשם הכתב נמסר כי גם לאחר סיום הפעילות בצה"ל "ערוכים למגוון תרחישים, לרבות תרחישים רב-זירתיים".