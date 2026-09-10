מהמסלול לכביש: אופנוע היוקרה החדש של אסטון מרטין

ה-AMB 002 Roadster ( צילום: יצרן )

אסטון מרטין מרחיבה את פעילותה בעולם הדו-גלגלי וחושפת יחד עם יצרנית האופנועים הצרפתית Brough Superior את ה-AMB 002 Roadster, אופנוע חדש ויוצא דופן שנועד, לראשונה במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות, גם לשימוש בכביש הציבורי. הדגם החדש ממשיך את דרכם של ה-AMB 001 ושל גרסת ה-AMB 001 Pro החזקה, אך בניגוד אליהם הוא אינו מיועד רק למסלול המרוצים.

למרות הקשר לדגמים הקודמים, בחברות מדגישים כי לא מדובר פשוט בגרסה חוקית לכביש של האופנוע הקודם. ה-AMB 002 פותח כאופנוע חדש, עם תנוחת רכיבה נוחה וזקופה יותר ועם מנוע שמכוון לספק כוח שימושי יותר במהירויות ובסל"ד המתאימים לרכיבה יומיומית. הייצור יוגבל ל-300 יחידות בלבד, והמסירות צפויות להתחיל ברבעון השלישי של 2027. המחיר עדיין לא פורסם.

ה-AMB 002 Roadster ( צילום: יצרן )

במרכז האופנוע נמצא מנוע V-Twin חדש בנפח 1,083 סמ"ק, מקורר מים, שמפיק כ-130 כוחות סוס וכ-110 ניוטון-מטר. בניגוד ל-AMB 001 Pro, שהגיע לכ-225 כוחות סוס והתמקד בביצועים קיצוניים על המסלול, כאן הדגש הוא על מומנט זמין בטווח הסל"ד הנמוך והבינוני. אחת מנקודות השיא ההנדסיות היא השלדה. היא מיוצרת מטיטניום המעובד מגוש מתכת מלא, ומשקלה כ-5 ק"ג בלבד. האופנוע כולו שוקל כ-190 ק"ג. חלקי המרכב ומיכל הדלק עשויים מסיבי פחמן, במטרה להפחית משקל ולסייע להשיג חלוקת משקל של 50:50. המנוע עצמו מתוכנן, מעובד ומורכב במפעל Brough Superior בטולוז שבצרפת.

האופנוע ( צילום: יצרן )

גם העיצוב מנסה להשאיר מעט מאוד ספק לגבי הקשר לאסטון מרטין. קווי המרכב כוללים 'פרשנות דו-גלגלית' לאלמנטים שמוכרים ממכוניות החברה, וצמד פתחי הפליטה הסגלגלים שואב השראה מדגמים כמו Vanquish, DB12 S ו-DBX S. מאחור שולבו יחידות תאורה צרות המזכירות את אלו שנראו בדגמים האקזוטיים Vulcan, Valkyrie ו-Valhalla.

לצד המראה, חלק מהאלמנטים ממלאים גם תפקיד פונקציונלי. פתחי האוורור בצדי המרכב מסייעים בקירור המנוע, בעוד השילוב של סיבי פחמן, עור בעבודת יד וחלקי מתכת מעובדים מעניק לאופנוע אופי של פריט אספנות לא פחות מאשר של כלי תחבורה.

האופנוע ( צילום: יצרן )

מערכת המתלים הקדמית יוצאת דופן במיוחד. ה-AMB 002 משתמש במערכת Fior בעלת עצמות עצה כפולות, שנועדה להפריד בין הכוחות הנוצרים כתוצאה מהיגוי לבין אלו הנוצרים בזמן בלימה. המבנה מעניק גם אפקט נגד שקיעה בבלימה ונועד לשמור על יציבות ודיוק בהיגוי, גם כאשר הרוכב בולם בעוצמה תוך כדי פנייה.

האופנוע כולל גם התנעה ללא מפתח, כפתור התנעה מואר ומושב עם ריפודי עור בעבודת יד. סך הכל, ה-AMB 002 הוא פחות ניסיון של אסטון מרטין להיכנס לשוק האופנועים ההמוני ויותר הצהרת יכולת: אופנוע אקזוטי, מוגבל בייצור, שמשלב בין שפת העיצוב של מכוניות העל הבריטיות לבין הנדסת האופנועים הייחודית של Brough Superior.