נתניהו וכ"ץ: צה"ל השמיד את מנהרות רכס עלי טאהר 

מנהרת הטרור בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו הערב (חמישי) כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, ובכך, לדבריהם, "השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון". בצה"ל חשפו במקביל את היקף התשתיות שנבנו מתחת לרכס ואת הפעילות הממושכת שנדרשה כדי להשתלט עליו.

בהודעה משותפת של נתניהו וכ"ץ נמסר כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, במימון ובתכנון איראני. לדבריהם, התשתיות והמפקדה ברכס נועדו לשמש את חיזבאללה כבסיס לכיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה.

"השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר, מעל ומתחת לקרקע", מסרו ראש הממשלה ושר הביטחון.

בצה"ל חשפו כי בחודשים האחרונים פעלו כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם ברכס. תחילה השיגו לוחמי הקומנדו שליטה מבצעית מעל הקרקע באמצעות מארבים, תקיפת פירים, ירי, רימונים, רחפנים ותקיפות באש. בהמשך פעלו הכוחות גם בתת-קרקע והשיגו שליטה מבצעית בתשתיות שמתחת לרכס.

בסך הכול אותרו ברכס שמונה תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של יותר מ-5,400 מטרים. בתוך התשתיות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, וכן רחפני נפץ, מקלעים, עשרות טילי נ"ט, מאות מוקשים ומטענים, רקטות RPG וציוד צבאי נוסף.

בתוך הרשת התת-קרקעית אותר גם מתחם פיקוד מרכזי של יחידת "באדר" של חיזבאללה, ובו חמ"לים, חדרי אמצעי לחימה וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות במקום לתקופות ארוכות.

במהלך הפעילות חלק מהמחבלים ששהו ברכס נטשו את המרחב ואחרים חוסלו. לפי צה"ל, מחבלים שניסו לעזוב את התוואים או להביא אליהם אספקה חוסלו בתקיפות מהאוויר ובירי ארטילרי. במקרה נוסף חיסלו לוחמי יחידת אגוז בקרב פנים אל פנים מחבל שניסה להימלט מאחד התוואים.

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לאחר השגת השליטה המבצעית עבר צה"ל להשמדת התשתיות. לצורך השמדתן השתמשו הכוחות ביותר מ-1,100 טון של חומר נפץ. בצבא מסרו כי בסיום הפעילות הושמדו מרבית התוואים התת-קרקעיים ברכס באופן שלא יאפשר להשתמש בהם עוד להתבצרות מחבלים ולתכנון מתווי טרור.

נתניהו וכ"ץ הודיעו כי הפעילות ברכס משלימה את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון וכי כוחות צה"ל יישארו במרחב.

"צה"ל יישאר באזור הביטחון, ימשיך להשמיד תשתיות טרור ולסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חיזבאללה להתבסס מחדש ולשקם את יכולותיו", מסרו השניים.

בצה"ל ציינו כי הכוחות נערכים כעת בפריסה מחודשת במרחב הביטחוני. זאת לאחר השמדת התוואים ברכס עלי טאהר וכן התוואים המרכזיים ברכס הבופור ובכפרים ארנון, יוחמור ותיבנית.

"מדינת ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון, וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו ייענה בעוצמה", מסרו נתניהו וכ"ץ.

בצה"ל הוסיפו כי גם לאחר סיום הפעילות הכוחות ערוכים למגוון תרחישים, לרבות תרחישים רב-זירתיים, והדגישו כי צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון.