כלים בני 1,000 שנה: עבודות בכביש חשפו אוצר ארכאולוגי

עבודות תשתית שגרתיות בלב טביליסי שבגיאורגיה הפכו באחרונה לחפירה ארכאולוגית של ממש, לאחר שפועלים גילו בעומק של כשישה מטרים מתחת לשדרת רוסתוולי המרכזית שרידים ומכלול גדול של כלי חרס בני כאלף שנה. לפי בדיקות ראשוניות, הממצאים מתוארכים למאות ה-10 וה-11 לספירה ונחשבים בין ממצאי הקרמיקה מימי הביניים הקדומים ביותר שהתגלו בבירת גאורגיה.

העבודות בשדרת רוסתוולי החלו במהלך הקיץ כחלק מפרויקט עירוני לשיפור מעברי החצייה, השילוט והתשתיות. השיפוצים אמנם גרמו לעומסי תנועה ולשיבושים ניכרים במרכז העיר, אך במקביל פתחו בפני הארכאולוגים חלון נדיר אל השכבות ההיסטוריות שעליהן נבנתה טביליסי.

בין הממצאים זוהו שרידים של בית מלאכה לקרמיקה וכלי חרס מעוטרים. בחינה ראשונית של סגנון העיטורים מצביעה על כך שהם נוצרו בתקופה שבה טביליסי הייתה נתונה לשלטון מוסלמי ושימשה תחנה מסחרית חשובה לאורך דרך המשי. הממצאים צפויים לעבור למוזיאון הלאומי של גאורגיה, שם ייסרקו בטכנולוגיית תלת-ממד ויעברו מחקר מפורט.

דוד לורדקיפנידזה, מנהל המוזיאון הלאומי של גאורגיה, הסביר כי מבחינת הארכאולוגים עצם הגילוי אינו מפתיע במיוחד. לדבריו, טביליסי עשירה מאוד בשרידים ארכאולוגיים מתקופות שונות, ולכן הגיוני למצוא מתחת לעיר בתי מלאכה ומבנים מתקופות קדומות.