לא למרדפים: המשטרה האיטלקית קיבלה למבורגיני מטורפת

אם תראו למבורגיני דוהרת בכבישי איטליה כשעל גגה אורות כחולים וסמלי המשטרה על דפנותיה, לא בטוח שמדובר במרדף משטרתי. יצרנית מכוניות-העל האיטלקית מסרה למשטרת המדינה למבורגיני Temerario חדשה, שתשמש בין היתר למשימות רפואיות שבהן כל דקה עשויה להיות קריטית.

המכונית החדשה נחשפה בטקס שנערך במטה למבורגיני בסנט'אגאטה בולונייזה, בהשתתפות שר הפנים האיטלקי מתאו פיאנטדוזי, מנכ"ל ויו"ר למבורגיני סטפן וינקלמן ובכירים במשטרה האיטלקית. לפי החברה, המכונית מיועדת ל"שירותים בעלי הערך החברתי הגבוה ביותר", ובהם הובלה דחופה של איברים להשתלה וחומרים רפואיים.

ומתחת לצבעי המשטרה מסתתרת מכונית-על לכל דבר. ה-Temerario מצוידת במנוע V8 בנפח 4.0 ליטרים עם צמד מגדשי טורבו, שאליו מצטרפים שלושה מנועים חשמליים. ההספק הכולל עומד על 920 כוחות סוס. על פי נתוני למבורגיני, היא מזנקת מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 2.7 שניות ומגיעה למהירות מרבית של 343 קמ"ש.

אלא שבניגוד למה שאפשר היה לצפות ממכונית משטרה עם ביצועים כאלה, מטרתה העיקרית אינה לתפוס נהגים מהירים. המהירות נועדה לאפשר העברה מהירה של מטענים רפואיים רגישים בין בתי חולים ומרכזי השתלות, במקרים שבהם לזמן ההגעה עשויה להיות משמעות מכרעת.

שיתוף הפעולה בין למבורגיני למשטרה האיטלקית אינו חדש. הוא החל כבר בשנת 2004, אז נכנסה לשירות למבורגיני Gallardo הראשונה ואף שימשה זמן קצר לאחר מכן להובלת איבר להשתלה. בהמשך הצטרפו לצי דגמי Gallardo LP 560-4, Huracán ו-Urus Performante.