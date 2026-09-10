"בשעה הקרובה": דובר צה"ל בהודעה דחופה לתושבי הצפון

צה"ל עדכן הערב (חמישי) את הרשויות בצפון כי בשעות הקרובות הוא צפוי לבצע שורה של תקיפות ופיצוצים יזומים בחזית לבנון. בעקבות הפעילות, הדי פיצוצים חזקים עשויים להישמע באזורים נרחבים בצפון הארץ.

בהודעה שהועברה לתושבים מטעם ביטחון המועצה האזורית הגליל העליון נמסר: "בשעות הקרובות צה״ל יבצע שורה של תקיפות ופיצוצים יזומים בחזית לבנון".

עוד הובהר כי קולות הפיצוצים אינם צפויים להיות מוגבלים לאזור הסמוך לחזית לבנון, והם עשויים להישמע בכלל המרחב הצפוני. בין האזורים שהוזכרו באופן מפורש בהודעה נמצאים מרכז הגליל העליון, רכס רמים, עמק החולה והגולן.

"הדי פיצוצים ישמעו בכלל המרחב בדגש למרכז הגליל העליון, רכס רמים, עמק החולה והגולן", נמסר בהודעה שהועברה לרשויות.

לצד ההתרעה המוקדמת על קולות הפיצוצים, הובהר לתושבים כי נכון לעכשיו אין כל שינוי בהנחיות לציבור. המשמעות היא שההודעה נועדה לעדכן מראש את תושבי האזור על הפעילות הצבאית הצפויה ועל האפשרות שקולות הפיצוצים יישמעו במרחב.