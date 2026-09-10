אולמרט במתקפה חריפה: "ביו"ש מתבצע ניסיון לטיהור אתני"

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט התייחס היום (חמישי) לדיווח של העיתונאי שלומי אלדר ב"הארץ", שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לפני טבח 7 באוקטובר אזהרה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. בריאיון לרוני בר-און ומיה זיו-וולף ב-103fm טען אולמרט כי שיחה מסוג זה אמורה להיות מוקלטת.

"אין דבר כזה ששיחה כזאת לא מוקלטת", אמר אולמרט. לדבריו, "אין ולא יכול להיות דבר כזה שראש המממשלה יקבל ידיעה כזאת ולא יעבירה מיד באמצעות האנשים שכפופים לו לכל הצמרת הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל".

אולמרט הוסיף אמירה חריפה כלפי נתניהו, תוך שהוא מתייחס לאפשרות שהמידע אכן התקבל ולא הועבר הלאה: "אם הוא לא עשה את זה הוא עשה מעשה פשע בוגדני שאי אפשר לא לשכוח אותו ולא לסלוח לו".

ראש הממשלה לשעבר התייחס במהלך הריאיון גם להחלטת 12 מדינות מערביות, בהובלת בריטניה, להטיל סנקציות על מוצרים מיהודה ושומרון. אולמרט תקף בחריפות את המתרחש באזור וטען: "מה שקורה בשטחים הוא לא פחות מאשר ניסיון לטיהור אתני על ידי חבורה של פושעים טרוריסטים רצחניים שפועלים באופן שיטתי כמעט מדי יום לפגוע, לשדוד, להרוס, לשרוף ולהרוג פלסטינים שחיים שם".

לדבריו, המעשים נעשים "כחלק ממאמץ שנעשה על מנת להביא לגירושם ממקומות מגוריהם בתקווה שזה יגרום לכך שמדינת ישראל תוכל לספח את השטחים".

אולמרט הפנה ביקורת גם כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "כמובן שבן גביר וסמוטריץ' מסמלים את המדיניות הברוטאלית הזאת, אולי יותר מכל אחד אחר. אבל אחרים שותפים לזה", אמר.

בהמשך התייחס אולמרט גם לרמטכ"ל אייל זמיר. לדבריו, האחריות המוטלת על הצבא ביהודה ושומרון עלולה להביא לכך שהרמטכ"ל עצמו יהיה יעד להליכים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג.