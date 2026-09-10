נתניהו מבטיח: נטפל גם ברכס עלי טהאר

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי), במהלך ביקור בכותל המערבי לקראת ראש השנה, לניסיונותיה של איראן להתחמש מחדש בנשק גרעיני, והתחייב כי כל עוד יכהן כראש ממשלה, טהרן לא תחזיק בנשק גרעיני.

"הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון", אמר נתניהו. "אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב".

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בהמשך התחייב ראש הממשלה: "אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

נתניהו התייחס בדבריו גם לפעילות ישראל מול הציר האיראני בזירות השונות, וציין את הפעילות ברצועת עזה ובלבנון.

"במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר", אמר.

את דבריו סיים ראש הממשלה במסר קצר: "המשך יבוא".