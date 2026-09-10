צפו: כך חוסל אחד מרוצחי שולי הר מלך הי"ד

החיסול של פרח חמאד בעזה ( דוברות המשטרה )

אחרי 23 שנה נסגר החשבון עם פרח חמאד, המחבל מחוליית סילוואד. מדובר על אחד הרוצחים מהאינתיפאדה השנייה שרצח בין השאר את שולי הר מלך ליד אישתו לימור, לימים חברת הכנסת.

הוא חוסל בעת שרכב על אופנוע בשכונת בית עג'לין בעזה. כעת המשטרה והשב"כ מפרסמים את תיעוד החיסול.

חאמד, היה חלק מהחולייה שרצחה את שולי הר מלך, אסתר גאליה, צבי גולדשטיין, סמל אלעד פולק, סמל רועי יעקב סולומון וסמל ראשון ארז עידן הי"ד. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אלמנתו של שולי הי"ד התייחסה לחיסול רוצח בעלה: "עוד סגירת מעגל! פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה את אישי שולי הר מלך הי״ד, חוסל היום ברצועת עזה. חאמד היה שותף לשורת פיגועים רצחניים, נידון לשלושה מאסרי עולם, אך שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה. במקום לשלם על פשעיו, הוא שב לעסוק בטרור והפך לדמות מרכזית במטה הגדה של חמאס, שהכווין פיגועים ביהודה ושומרון. 23 שנים חלפו מאז ששולי נרצח לעיניי. הכאב אינו חולף והגעגוע אינו מרפה, אבל היום נעשה צדק. ידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו. תודה ללוחמי צה״ל ולכוחות הביטחון שסגרו היום מעגל חשוב וכואב. יהי זכרם של שולי ושל כל נרצחי חוליית סילוואד ברוך".

חוסל אחרי 25 שנה. חאמד ( ללא )

מהמשטרה, השב"כ וצה"ל נמסר: "בפעילות משותפת של שב"כ, צה"ל ויחידת הגדעונים 33 להב 433, כוחות הביטחון חיסלו אתמול (ד') בתקיפה אווירית במרחב רצועת עזה את פרח חאמד, מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ששימש בעבר כבכיר בתשתית 'מטה הגדה' ולקח חלק בלחימה נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה.

במסגרת תפקידיו, חאמד קידם בשנים האחרונות מתווי טרור ביהודה ושומרון, כאשר לאורך שנים היה חלק מחוליית 'סילוואד' והוציא לפועל מספר פיגועים משמעותיים במרחב בנימין בהם נרצחו אזרחים ישראלים ונפצעו נוספים.

בנוסף, חאמד לקח חלק בפיגוע הירי בעין יברוד באוקטובר 2003, במסגרתו נפלו שלושה לוחמי צה"ל - סמל אלעד פולק ז"ל, סמל רועי יעקב סולומון ז"ל וסמל ראשון ארז עידן ז"ל.

חמאד נעצר ושוחרר ב-2011 לרצועת עזה במסגרת 'עסקת שליט'. מאז, המשיך להשתייך לזרוע הצבאית של חמאס ועסק בגיוס והכוונה של הארגון לקידום פיגועים ביהודה ושומרון".