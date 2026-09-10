לקראת חידוש הלחימה? איראן שבה לייצר טילים בליסטיים

איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים שלה במתקנים תת-קרקעיים, למרות הפגיעה הנרחבת במערך הטילים ובתעשייה הצבאית שלה במהלך מבצע "שאגת הארי", כך דווח הערב (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים ומזרח-תיכוניים המעורים בנושא.

על פי הדיווח, איראן עוסקת בהרכבת טילים המונעים בדלק נוזלי, אותם יש לתדלק לפני השיגור, וכן טילים המונעים בדלק מוצק, שאותם ניתן לאחסן כשהם מוכנים לשיגור. הפעילות מתבצעת בין היתר באמצעות רכיבים שאיראן הספיקה לאגור עוד לפני המלחמה.

המודיעין מצביע על פעילות בכמה אתרים תת-קרקעיים, בהם מתקן הטילים חוג'יר שבדרום-מזרח טהרן. לפי הגורמים ששוחחו עם העיתון, איראן גם מנסה להקים נקודות הרכבה תת-קרקעיות חדשות, במטרה להקשות על האפשרות לפגוע בהן בתקיפות עתידיות.

עם זאת, בשלב זה הייצור מתבצע בהיקף מצומצם יותר מזה שהיה לפני המלחמה. התקיפות הישראליות והאמריקניות פגעו במתקנים תעשייתיים הדרושים לייצור הטילים ורכיביהם, ובמקביל המצור הימי מקשה על איראן לייבא חלקים וחומרים המשמשים לייצור דלק מוצק.

לפי גורם אמריקני, איראן ככל הנראה חידשה ייצור בקצב נמוך לאחר ההסכמות הראשוניות שהושגו עם ארצות הברית באמצע חודש יוני. ההערכה הייתה כי ברשות טהרן רכיבים קיימים שיאפשרו לה להרכיב לפחות כמה מאות טילים. היקף הייצור האפשרי תלוי בכמות הרכיבים שנותרה במחסנים ובמספר המתקנים התת-קרקעיים שעדיין פעילים.