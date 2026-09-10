דריכות שיא: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

מערכת הביטחון נכנסת לימי ראש השנה ברמת דריכות גבוהה במיוחד, על רקע איומים גוברים מצד איראן.

כפי שדיווחה מוריה אסרף, במהלך הערכות המצב המיוחדות שהתקיימו היום בישראל לקראת תחילת חגי תשרי, נידונה מפורשות האפשרות כי איראן תבחר לבצע פעולה התקפית נגד יעדים ישראליים.

לאור הנתונים שהוצגו בדיונים הביטחוניים, בכירים ישראלים אישרו כי הוחלט על מעבר למצב של "דריכות וכוננות" מוגברת לאורך כל ימי החג. במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות והתנועות באזור, במטרה לספק מענה מיידי לכל תרחיש.