המועמדת של עופר וינטר: נמליץ רק עליו לראשות הממשלה

בצל הלחץ הפוליטי הגובר על הריצה של 'עמך ישראל' והחשש במחנה הימין משריפת קולות, מבהירה נטעלי שם טוב, מועמדת המפלגה בראשות עופר וינטר, את הקו הפוליטי והאסטרטגי של הסיעה לקראת הבחירות.

בראיון שהעניקה לערוץ 24 התייחסה שם טוב לשאלת ההמלצה על הרכבת הממשלה ביום שאחרי הבחירות ויחסה לראש הממשלה בנימין נתניהו: "נמליץ על נתניהו ונשב איתו – אבל אנחנו לא עובדים אצלו אלא אצל עם ישראל".

במקביל, שם טוב הציבה גבולות גזרה ברורים מול המפלגות החרדיות והדגישה את הצורך בכוח פוליטי עצמאי שיידע לעמוד על שלו במשא ומתן הקואליציוני. "ככל שנהיה חזקים יותר, כך נוכל שלא להיכנע לסחטנות של גולדקנוף", אמרה.