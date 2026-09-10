אחמד טיבי בהצהרה שתכריע את הבחירות

אחמד טיבי ( Photo by Miriam Alster/Flash90 )

חבר הכנסת אחמד טיבי, יו"ר הרשימה המשותפת החדשה, מאותת על שינוי דרמטי באסטרטגיה של המפלגות הערביות ומבהיר כי בכוונתו לקחת חלק פעיל בזהות ראש הממשלה הבא.

בראיון לרשת ב' התייחס טיבי לכוונה לפעול באופן אקטיבי כדי להביא להחלפת השלטון. "נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר", הצהיר טיבי והוסיף כי "יש מהלכים פרלמנטריים ומגעים, אפשר לעשות הכול". מדובר באמירה שטורפת את הקלפים במפה הפוליטית. הפעם, בשונה ממערכות בחירות קודמות שבהן נמנעו או הסתפקו בצעדים סמליים, טיבי מתכוון להמליץ בפני הנשיא על המועמד מתוך מחנה השינוי שיהיה לו את הסיכוי הגדול ביותר להרכיב קואליציה ולהחליף את נתניהו.

עוד באותו נושא אחרי הסכמי העודפים: מכה קשה נוספת לגדי איזנקוט חדשות סרוגים

נכונותו של טיבי להשתמש בכוחו הפרלמנטרי ולהעניק גב פוליטי למועמד חלופי מהווה מכה קשה לליכוד ולגוש הימין. המהלך שובר את התרחיש המוכר של ת תיקו פוליטי ומעניק למחנה האופוזיציה מקדמה משמעותית בדרך להשגת הרוב הנדרש להרכבת הממשלה.