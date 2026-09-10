בן גביר תובע את איזנקוט על 100,000 שקל ודורש התנצלות

איזנקוט ובן גביר ( שרון לייבל, חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיש היום (חמישי) תביעת לשון הרע בסך 100 אלף שקלים נגד ח"כ גדי איזנקוט ומפלגתו, בטענה כי איזנקוט ייחס לו הפצת מסרים הקוראים להרג ומעודדים גזענות.

התביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין זאב וולף, עוסקת בדברים שאמר איזנקוט בפודקאסט "איך לעשות דברים" מבית כאן 11. לפי הנטען בכתב התביעה, איזנקוט דיבר על הפצת סרטוני טיקטוק אלימים בקרב צעירים, ובהם מסרים כגון "הדרך היחידה היא להרוג" ו"ערבי טוב זה ערבי מת", לצד עידוד להפעלת כוח ולבריונות. לאחר שתיאר את המסרים הללו, אמר איזנקוט: "וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר".

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בן גביר טוען כי החיבור בין הדברים יצר את הרושם שהוא עומד מאחורי הפצת הסרטונים והמסרים שתוארו. בתביעה הודגש כי השר מעולם לא פרסם, קידם או הפיץ סרטונים הכוללים קריאה להרוג או את האמירה "ערבי טוב זה ערבי מת".

לדברי בן גביר, הדברים שנאמרו בפודקאסט מהווים "ייחוס שקרי של הסתה להרג וגזענות". עוד טען השר כי מדובר ב"שקר מוחלט", וכי אין כל בסיס לקשור בינו לבין אותם סרטונים או אמירות.

במסגרת התביעה מבקש בן גביר מבית המשפט לחייב את איזנקוט ואת מפלגתו לשלם לו פיצוי בסך 100 אלף שקלים, ללא צורך בהוכחת נזק.

בנוסף לפיצוי הכספי, דורש השר להסיר את הקטע המדובר מכל הפלטפורמות הנמצאות בשליטת המפלגה ולפרסם תיקון ברור לדברים שנאמרו.