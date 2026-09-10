לקראת מהפך: תחזית מזג אוויר לראש השנה

מזג אוויר נוח יחסית ישרור בערב ראש השנה, בעיקר בהרים, עם טמפרטורות רגילות לעונה ועלייה קלה במהלך ימי החג. תחזית מזג אוויר

ביום שישי, ערב ראש השנה, יהיה מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע. בשעות הערב, בעת הישיבה בשולחן החג, ישרור מזג אוויר נוח יחסית, בעיקר באזורי ההרים.

בשבת, היום הראשון של ראש השנה, יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יישארו רגילות לעונה.

ביום ראשון, היום השני של החג, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.