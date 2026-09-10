אחרי הסכמי העודפים: מכה קשה נוספת לגדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

לאחר שבשבועות האחרונים נראה היה שיו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, מצליח איכשהו להתחבב על הצד השני ולבסס ציר הידברות מול הגורמים המשפיעים במגזר החרדי, המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מנפץ כעת את התקווה הזו וסותם את הגולל על האפשרות לתמיכה בו.

במהלך כינוס, תקף הרב יוסף בחריפות את איזנקוט והזהיר מפני תרחיש שבו האופוזיציה תעלה לשלטון. "אם יקרה שהשמאל ואייזנקוט יעלו, אוי ואבוי!", אמר הרב, כפי שדיווחה דפנה ליאל. הרב הראשי לשעבר אף שילב בדבריו זיכרון מכהונתו של איזנקוט בראשות המטה הכללי: "כשהוא היה רמטכ"ל פניתי אליו על עניין של חייל וחיילת באותו טנק, הוא אפילו לא ענה לי, הוא זה שחילן את הצבא, אפשר לסמוך עליו?".

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הזיגזג החרדי: ממחמאות על סבתא של איזנקוט – למתקפה חזיתית

האמירות התקדימיות הללו מגיעות בדיוק חודש לאחר שינוי כיוון מפתיע שנרשם בגזרה החרדית. בחודש שעבר עורר הרב יצחק יוסף סערה פוליטית כאשר דיבר על איזנקוט בצורה מפוייסת במיוחד, כינה אותו "יהודי חם" והזכיר כי סבתו הצביעה לש"ס. באותה דרשה סוערת אף עקץ הרב את ראש הממשלה ואמר כי "נתניהו לעולם לא יחזור בתשובה, לאיזנקוט עוד יש סיכוי".

הטון המפוייס דאז הפיח תקווה רבה במטה איזנקוט, שם קיוו למצב אותו כגורם היחיד במחנה השינוי שמסוגל לפרוץ את החומות ולהקים ממשלה יחד עם המפלגות החרדיות. אולם המתקפה החזיתית הנוכחית של הרב יוסף מבהירה כי מבחינת ש"ס והנהגתה הרוחנית, המשקעים סביב סוגיות הדת והצבא מתקופת שירותו כרמטכ"ל גוברים על כל ניסיון להתקרבות פוליטית.