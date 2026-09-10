אל תפספסו: משה ליאון מפייט 'אחות קטנה' באולפן

ראש עיריית ירושלים משה ליאון הגיע לראיון חג מקיף באולפן סרוגים בסיומו, הצטרף ליוסי בן עטר בדואט של הפיוט הפותח את תפילות ראש השנה - 'אחות קטנה'.

אחר מכן איחל לעם ישראל שנה של אחדות: "הגיע הזמן שאנחנו נהיה באחדות, נחיה באחדות ונאהב אחד את השני, נעריך אחד את השני ונעריך את הדעות אחד של השני".

ליאון: אתמודד שוב לראשות העיר

בראיון עצמו התחייב ליאון להורדת מחירי הדיור. והודיע באופן ברור כי בכוונתו להתמודד פעם נוספת על ראשות העיר ירושלים: "בעזרת השם, בכל מה שתלוי בי, אני מתכוון להתמודד, כי אני רוצה לסיים את המהפכה שאנחנו עושים בעיר".

כשנשאל על אפשרות שיתמודד בעתיד לנשיאות המדינה, השיב כי הדבר אינו על הפרק כעת, אך גם לא סגר את הדלת לחלוטין: "אני לא פסלתי את זה. אמרתי שכרגע בשלב הזה זה לא רלוונטי".

ובסיום הגיע גם וידוי פוליטי מפתיע. כשנשאל האם כיוון בעבר לתפקיד שר האוצר, הודה ליאון: "פעם זה היה חלום שלי להיות שר אוצר, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל את דרכיי ואני ראש עיריית ירושלים".