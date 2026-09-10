לקראת האירוע הקיצוני: משרד הבריאות בהודעה לציבור

משרד הבריאות ( נתי שוחט / פלאש90 )

משרד הבריאות קיים תרגיל אופרטיבי להיערכות מערכת הבריאות לאירועי ״סופר אל ניניו״ ולתרחישי מזג אוויר קיצוניים, כחלק מההיערכות להשפעות שינויי האקלים.

בתרגיל השתתפו נציגים מבתי החולים, קופות החולים, מד״א, כבאות והצלה, פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית (רח״ל), וכן משרדי האנרגיה, הביטחון הלאומי והרווחה. במסגרת התרגיל נבחנה מוכנות מערכת הבריאות לתרחישים ובהם שיטפונות, שלג כבד ורוחות חזקות, ולהשלכותיהם האפשריות על תפקוד מערכת הבריאות: הפסקות חשמל ומים, חסימת דרכי גישה, פגיעה במבנים, השבתת מרפאות ומתקנים רפואיים ומתן מענה לאוכלוסיות בסיכון. כמו כן, נבחן המענה להשלכות בריאותיות שעלולות להתפתח בעקבות אירועי מזג אוויר קיצוניים ושינויי האקלים, ובהן עלייה בתחלואה בכלבת, קדחת מערב הנילוס ומחלות נוספות.

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התרגיל, המתקיים לראשונה, התבסס על עבודת מטה רחבה של האגף לשעת חירום ומבצעים במשרד הבריאות וחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. התרגיל הוא חלק מהיערכות מערכת הבריאות לשינויי האקלים, במטרה לחזק את מוכנותה לתרחישי קיצון ואת יכולתה לשמור על רציפות תפקודית ומתן מענה רפואי גם בתנאים מורכבים.