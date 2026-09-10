עינת ארליך בחשיפה מטלטלת: "אובחנתי עם סרטן מוח"

אשת התקשורת והמגישה עינת ארליך חשפה כי אובחנה עם סרטן המוח מסוג GBM (גליובלסטומה).

בפוסט גלוי לב וכואב שפרסמה ברשתות החברתיות, שיתפה היום (חמישי) ארליך בדרמה הרפואית שפקדה אותה לאחרונה, בדרך שהעבירה אותה מאורח חיים בריא וטבעי הישר אל חדרי הניתוח.

"מי שמכיר אותי יודע שרוב חיי הבוגרים אני מתעסקת בבריאות... האמנתי בחיים בריאים, אני עדיין מאמינה, אבל הגיע היום שבו הגוף שלי הודיע לי אחרת", כתבה ארליך. "השבוע אובחנתי ב-GBM, גליובלסטומה. סרטן מוח. מילים שלא חשבתי שאי פעם אכתוב על עצמי".

ארליך עדכנה כי בשבוע שעבר עברה ניתוח מורכב להסרת הגידול בבית החולים איכילוב, על ידי ד"ר טל שחר וד"ר נעמי כהנא לוי, אותו הגדירה כ"מוצלח מאוד". היא הודתה לצוות הרפואי שטיפל בה וקראה להם "רופאים מלאכים".

"מעולם לא הייתי מחוברת כל כך לאהבה"

בפוסט הודתה ארליך לחששות הכבדים ולסערת הרגשות שהיא חווה, אך הדגישה את התמיכה העצומה שהיא מקבלת מסביבתה הקרובה: "אומנם יש בי פחד, כמובן שיש פחד. יש בי כעס ויש עצב. אבל מעולם לא הייתי מחוברת כל כך לכמות האהבה והנתינה שסובבים אותי". היא ציינה לטובה את בנותיה, ליבי ומיה, את בן זוגה ג'וני, את אחותה, אחיה ויתר בני משפחתה וחבריה הקרובים שמקיפים אותה ברגעים אלו.