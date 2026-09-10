שנה עם קרניים: איזו חיה זו השנה הבאה ולמה הסינים מאמינים בחיות?

שנת העז ( אילוסטרציה AI )

הלוח הגרגוריאני מציין שנים במספרים בלבד, אך במזרח הרחוק כל שנה מקבלת דיוקן, אופי וחיה מייצגת. השנה הלועזית הבאה, 2027, תהיה בלוח השנה הסיני שנת העז (הידועה בסינית כ-Yáng ומסומנת כך: 羊 , וזו מילה שפירושה יכול להתפרש גם ככבש או איל). איך הפך גלגל המזלות הסיני לספארי שלם של שתים-עשרה חיות, ולמה בכלל צריך חיה שתייצג שנה?!

רחוב בסין ( ויקיפדיה )

פרקטיקה אסטרונומיה ואגדה עתיקה

השימוש בבעלי חיים לציון שנים מבוסס על שילוב מרתק בין חכמה סינית מהעבר, צורך פרקטי ומיתולוגיה עשירה: בעת העתיקה, רוב האוכלוסייה בסין לא ידעה קרוא וכתוב. מערכת מניית השנים השלטונית והרשמית ("הענפים הארציים") הייתה מסורבלת ומורכבת מדי עבור האדם הפשוט. כדי לפתור זאת, הצמידו השלטונות חיה מוכרת לכל שנה במחזוריות של 12 שנים. כך יכלו גם כפריים אנאלפביתים לזכור בקלות באיזו שנה נולדו, בני כמה הם ומתי חל כל חג.

חלל ( שאטרסטוק )

הקשר האסטרונומי לכוכב צדק

מחזור 12 השנים אינו מקרי. הוא מתבסס על מסלולו של כוכב צדק (Sui Xing בסינית), אשר מקיף את השמש במשך כ-11.86 שנים. האסטרונומים בסין העתיקה עיגלו את המספר ל-12 שנים, חילקו את השמיים ל-12 חלקים, וכל חלק יוצג לימים על ידי חיה אחרת.

אגדת "המרוץ הגדול"

המיתולוגיה הסינית העתיקה מספרת שקיסר הג'ייד (שליט השמיים) הזמין את כל החיות למרוץ חציית נהר, והבטיח כי 12 הראשונות שיגיעו יזכו ששנה תילקח על שמן. העכברוש התחמן והמזיק הגיע ראשון, השור הזועם שני, ורק העז, שהפגינה עבודת צוות ויצירתיות, הגיעה במקום השמיני והמכובד.

מה מסמלת שנת העז?

באסטרולוגיה הסינית, העז מביאה עימה אנרגיה של רוגע, הרמוניה, יצירתיות וריפוי. אם שנים של חיות עזות כמו הדרקון או הסוס המכונה בסינית "סוס האש" (שייצג את שנת 2026 הנוכחית) מאופיינות בקצב מהיר וסוער, שנת העז נחשבת לתקופה של התכנסות, ייצוב מערכות, אמנות וחמלה חברתית.

גלגל המזלות היהודי ( אילוסטרציה AI )

אין מזל לישראל

בעוד התרבות הסינית מייחסת לתכונות החיה השפעה ישירה על אופי הנולדים בשנה זו ועל האירועים העולמיים, ביהדות הגישה שונה לחלוטין.

חכמי ישראל לא הכחישו את מציאותן של השפעות אסטרונומיות בטבע , אך נקטו עמדה ברורה לפיה "אין מזל לישראל" (תלמוד בבלי, מסכת שבת). ההלכה אוסרת על קביעת מעשים, החלטות או תחזיות עתידיות לפי אסטרולוגיה וחוקות הגויים, משום איסור "לא תעוננו" (מלשון חיזוי וניחושי עונות השנה כתקופות טובות לשינויים בחיים) ומצוות התורה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

על פי השקפת היהדות, הגזירה או המזל של כל אדם אינם מוחלטים בשל האמונה בבחירה חופשית והמשפט המפורסם מתפילות הימים הנוראים הקובע כי תפילה, תשובה ומעשים טובים יכולים לשנות כל גורל ולהתעלות מעל כל מערכת כוכבים או חיה תקופתית כסמל לשנה אזרחית חדשה.