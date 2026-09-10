הפתעת תשפ"ו: הערוץ שגנב לצופים את השלט מתחת לאף של המתחרים

ערוץ i24NEWS מסכם את שנת תשפ"ו עם שורת נתוני מדרוג חיוביים, הצביעים על צמיחה רחבה לאורך כל שעות השידור. לפי נתוני ועדת המדרוג שפרסם הערוץ, תוכניות החדשות והאקטואליה רשמו עליות דו-ספרתיות ואף תלת-ספרתיות בהשוואת הממוצע השנתי של תשפ"ו מול תשפ"ה.

אחד הזינוקים הבולטים נרשם ברצועה של שרון גל. התוכנית "7 עם שרון גל" עלתה ב-129% בממוצע השנתי – נתון שמלמד על יותר מהכפלת כוחה לעומת השנה הקודמת. לפי הפרסומים באתר ice, התוכנית אף עקפה בחלק מהמדדים את כאן 11. במקביל, התוכנית "מדד גלבוע" בהגשת ניב גלבוע התחזקה ב-50%.

גם המהדורה המרכזית בהגשת מירי מיכאלי מציגה התקדמות משמעותית. מנתוני סיכום השנה עולה כי המהדורה עלתה ב-57% בממוצע השנתי. בהשוואת נתוני אוגוסט 2026 לאוגוסט 2025 נרשמה עלייה של 86%. מנגד, לפי הדיווח ב-ice, באותה השוואה שנתית רשמו המתחרים ירידות: חדשות 12 ירדה ב-15%, חדשות 13 ירדה ב-17%, ערוץ 14 ירד ב-5% וכאן 11 ירד ב-3%.

שידורי סוף השבוע הפכו אף הם למוקד צמיחה מרכזי עבור הערוץ. התוכנית "קבינט שישי" עם נוה דרומי עלתה ב-52% בממוצע השנתי, התבססה במקום השני מול התוכניות המתחרות ברצועה, ורשמה שיא צפייה של 5.4%. "מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' רשם עלייה של 67%.

כמו כן, התוכנית "סופשבוע" בהגשת דניאל רוט אבנרי הציגה עליות חדות: מהדורת שישי עלתה ב-67%, בעוד מהדורת שבת רשמה זינוק של 114% – יותר מפי שניים לעומת הממוצע בשנה שעברה.