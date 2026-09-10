הרב בני לאו: "מצפה שאיזנקוט ייקח את המנהיגות"

הרב בני לאו ( נעם פיינר )

ימים ספורים לפני סגירת רשימות המפלגות, הרב בני לאו העניק ריאיון מקיף לנדב פרי בבית הפודקאסטים All in, שבו מתח ביקורת חריפה על הכיוון שאליו צועדת לדבריו הציונות הדתית. לצד דבריו על היחס לערבים במגזר, הוא הזהיר מהתנגשות אפשרית עם חיילי צה"ל, התייחס לבצלאל סמוטריץ', לגדי איזנקוט ולבני גנץ, וחשף את התלבטותו לקראת הבחירות.

"המילה ערבי היא המילה של אויב" הרב לאו טען כי היחס לערבים בחלקים מהציבור הדתי-לאומי השתנה באופן עמוק. "היום אתה מסתובב בכל כך הרבה מקומות של ציונות דתית, לא מוכנים להגיד את המילה אפילו ערבי. המילה ערבי היא המילה של אויב", אמר. הוא דחה את האפשרות לייחס את התופעה רק לאירועי 7 באוקטובר: "אל תגידו לי בגלל השבעה באוקטובר, זה תירוץ. שבעה באוקטובר ליבה את זה מאוד מאוד מאוד, הוא נתן לגיטימציה למקומות שאני מצטער להגיד את זה, זה מגיע לגזענות". לדבריו, לא כך נראתה בעבר דרכה המרכזית של הציונות הדתית. "זה לא היה מיין רוד של הציונות הדתית, היא לא הייתה גזענית", אמר. הרב לאו הוסיף כי אמנם תמיד התקיימו בתוכה אלמנטים כאלה, אך לטענתו הם הפכו לאגרסיביים יותר.

"הכהניזם נמצא היום בגבולות השיח"

הרב לאו מתח ביקורת גם על מעמדו המשתנה של הכהניזם במגזר. "בתקופה שאני למדתי בישיבת מרכז הרב, כהניזם זה היה מילת גנאי. גנאי. להיות כהניסט זה היה מחוץ לגדר", אמר.

לדבריו, המציאות כיום שונה: "היום זה לא מחוץ לגדר, היום זה בגבולות השיח של אולי נתאחד, אולי נייצר איזה שילוב".

הרב לאו סיפר כי היה רוצה לראות בציונות הדתית זרם דומיננטי שממשיך את דרכם של הרב יהודה עמיטל והרב יונתן זקס. לדבריו, הקול הזה אינו נמצא כיום במרכז הזירה הציונית-דתית, לא במערכת החינוך, לא במכינות הדתיות ולא בישיבות ההסדר. לטענתו, את המערכות הללו מובילים כיום "אנשי קצה, שפעם הם היו אנשים מחוץ לגדר".

המתקפה על סמוטריץ': "משיח אקטיביסט"

בהמשך התייחס הרב לאו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ותיאר אותו כחלק מ"תנועה משיחית אקטיביסטית". לדבריו, סמוטריץ' הוא "משיח אקטיביסט, שאומר, בקדנציה שלי המציאות תהיה אחרת ומהר".

את הגישה הזאת הציב הרב לאו מול השפה של "קמעה-קמעה", שלדבריו אפיינה בעבר את הציונות הדתית. "פתאום בא מישהו ואומר אין לנו זמן, הקץ דוחק בנו", אמר. לדבריו, "זו הייתה השפה של לוינגר, זאת השפה של דניאלה וייס וזאת השפה של סמוטריץ'".

סמוטריץ' בפודקאסט ( בסלון של יסמין )

הרב לאו תהה אם מצביעי סמוטריץ', התומכים בו בשל פעילותו למען ההתיישבות, מבינים לדבריו לאן הדרך הזאת עלולה להוביל. הוא שאל האם בהמשך תמיכתם הם "נותנים יד להמשיך את הטרור היהודי הזה", או שהגיע הזמן מבחינתם לעצור.

"האם אנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים?"

כאשר נדב פרי הציג תרחיש שבו ממשלה אחרת תפעל לפינוי חוות היושבות על קרקע פרטית, הרב לאו הזהיר מפני התנגדות חריפה. "יעשו מלחמה על זה. יעשו מלחמה", אמר.

הרב לאו תהה כיצד יפעלו במצב כזה אנשי ההתיישבות שאליהם התייחס: "האם הם ילחמו עכשיו נגד חיילי צבא? האם אנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים?".

לדבריו, במהלך ההתנתקות היו מנהיגים שמנעו הידרדרות למלחמת אחים, אך הוא אינו בטוח שהמצב יחזור על עצמו. "אני אומר לך, נדב, אני אומר את זה עם ככה לב רוטט, שאם זה יקרה עוד פעם, בעוד שנה, עם ממשלה אחרת, לא יהיה מי שיעצור את זה. את הרגע ההוא לא יהיה מי, אין מבוגר אחראי שעוצר".

( (צילום: נתנאל טוביאס) )

"מצפה שאיזנקוט ייקח את המנהיגות"

לקראת הבחירות נשאל הרב לאו לאיזו מפלגה יצביע. הוא לא נקב בשם מפלגה, אך השיב כי יצביע ל"מפלגה ציונית" ולמפלגה שלוקחת אחריות.

"אני מאוד מצפה שגדי איזנקוט ייקח את המנהיגות, מאוד מצפה, ואני רוצה לראות מי חובר אליו מכל שברירי המפלגות", אמר.

הרב לאו התייחס גם ליחסיו עם בני גנץ: "אני יכול להגיד שהייתי שנים קרוב לבני גנץ, ואני ביקשתי ממנו לפרוש". לדבריו, גנץ הוא "אדם מאוד יקר בעיניי" ו"מנהיג יהודי, ציוני, ערכי", אך הוסיף כי "הפרק הזה האחרון שלו מאוד מאוד מבזה אותו".

"המון תחושת כוח, המון שנאה לערבים"

הריאיון נערך על רקע פרסום ספרו של הרב לאו, "בדרך האבות", שנכתב בעקבות מסע שערך בכעשרים תחנות. במהלך המסע הוא שוחח עם מנהיגים יהודים באזור, ולאחר מכן נפגש גם עם פלסטינים מהכפרים הסמוכים.

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הרב לאו סיפר כי חלק מהיהודים שאירחו אותו כעסו לאחר שגילו כי לצד נקודת המבט שלהם הוצגה בספר גם נקודת המבט הפלסטינית. "הם חטפו עליי ממש ג'ננה. אומרים, אתה הלכת לפגוש את האויב? אמרתי, לא, הלכתי לפגוש בני אדם", סיפר.

בהתייחסו למפגשיו עם בני מכינות אמר הרב לאו כי הוא מזהה "הרבה שטחיות" ו"המון סיסמאות", לצד "המון תחושת כוח, המון שנאה לערבים". לדבריו, צעירים רבים למדו לחלק את המציאות ל"הם ואנחנו", והרעיון של בניית חברה משותפת עם ערביי ישראל נשמע לרבים מהם בלתי מתקבל על הדעת.

בסיום השיחה הביע הרב לאו תקווה כי בבחירות תנצח הממלכתיות. הוא הסביר כי הוא מבקש לראות הנהגה של אנשים הבאים לשרת את כלל תושבי מדינת ישראל ולשאת באחריות כלפיהם.