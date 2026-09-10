נציב תלונות השופטים בביקורת חריפה על הנשיא עמית 

נציב תלונות הציבור על שופטים קבע היום (חמישי) כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ פגעו בזכות הטיעון של שר התקשורת שלמה קרעי. ההחלטה התקבלה בעקבות תלונה הנוגעת לדיון במועצת הרשות השנייה, כך פרסם עמית סגל.

על פי הפרסום, הנציב מצא כי התנהלות הרכב השופטים פגעה לא רק בזכותו של קרעי להשמיע את עמדתו, אלא גם בעקרון הצדק הטבעי. עם זאת, הוא הבהיר כי בסופו של דבר עמדת השר נשמעה במלואה, גם אם באיחור, ולכן לא נגרם לו נזק בפועל.

בסיכום בירור התלונה כתב הנציב: "לגוף הטענה שבתלונה, קביעתי כי הייתה פגיעה בזכות הטיעון של השר ובמילא גם בעקרון הצדק הטבעי".

לצד הקביעה הברורה נגד התנהלות השופטים, הוסיף הנציב: "עם זאת, בסופו של דבר לא נגרם לשר נזק, שכן עמדתו לגופה נשמעה, גם אם באיחור".