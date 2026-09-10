עופר וינטר ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע )

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי יוסי טאטיקה ופורסם ב'זמן ישראל' מעלה כי מפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה.

השלכות הריצה העצמאית של וינטר ניכרות היטב בחלוקה הגושית. שריפת הקולות בימין מביאה למפלה עבור הקואליציה, שנחלשת ויורדת ל-52 מנדטים בלבד, בעוד גוש השינוי עולה ל-56 מנדטים. המפלגות הערביות מגיעות יחד ל-13 מנדטים ומחזיקות את לשון המאזניים. על פי ממצאי הסקר, בצמרת נרשם שוויון צמוד בין מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט לבין הליכוד בראשות בנימין נתניהו, כאשר שתי המפלגות מקבלות 23 מנדטים כל אחת. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט שומרת על כוחה כגורם מרכזי עם 15 מנדטים.

עוד באותו נושא סמוטריץ' בגילוי לב: "אני מת מפחד מזה" חדשות סרוגים

בהמשך המפה הפוליטית, מפלגת ישראל ביתנו וסיעת ש"ס משיגות 10 מנדטים כל אחת, בעוד יהדות התורה עומדת על 9 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלת 8 מנדטים, ורשימת חד"ש-תע"ל-בל"ד זוכה ל-7 מנדטים.

את תחתית המפה סוגרות עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר ורע"ם של מנצור עבאס עם 6 מנדטים כל אחת, ואילו הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ממשיכה להתנדנד מעל אחוז החסימה ומסתפקת ב-4 מנדטים בלבד.