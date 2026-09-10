דובר צה"ל: עדכון חשוב לימים הקרובים

תא"ל אפי דפרין ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל מודיע כי החל ממחר, ציר 10 הסמוך לגבול המערבי בגזרת חטיבה מרחבית פארן ייפתח לתנועת מטיילים לתקופת חגי תשרי. בצה"ל מבהירים כי הכניסה לציר אינה מצריכה תיאום מראש, אלא מותנית בהצגת תעודה מזהה וביצוע רישום בנקודות הכניסה בלבד. מהודעת הצבא עולה כי במהלך ימי ראש השנה הציר ייפתח ב-11 בספטמבר במקטע שבין עזוז להר חריף בין השעות 08:30 ל-14:00. בנוסף, בתאריכים 12 ו-13 בספטמבר ייפתח הציר במרחב שבין מצפור בר לב ועד חסם 10/12, בין השעות 08:30 ל-16:00.

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בחג הסוכות ייפתח הציר ב-25 בספטמבר במקטע שבין עזוז להר חריף בין השעות 08:30 ל-14:00. כמו כן, החל מ-26 בספטמבר ועד 3 באוקטובר ייפתח הציר במרחב שבין מצפור בר לב ועד חסם 10/12, בין השעות 08:30 ל-16:00.

במקביל לבשורה על פתיחת הציר, בצה"ל מדגישים כי אימוני הכוחות בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ יימשכו כסדרם לאורך סופי השבוע. לאור זאת, שטחי האש בדרום הארץ יישארו סגורים לכניסת מטיילים. בצבא מבקשים מהציבור לגלות אחריות, לנהוג בהתאם להנחיות, לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם המבצעיות והאימונים באופן בטוח.