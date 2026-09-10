שיא כל הזמנים: כ-69 אלף יהודים עלו להר הבית בשנת תשפ"ו

הר הבית ( Jamal Awad/Flash90 )

שנת תשפ"ו מסתיימת בשיא היסטורי חדש: ארגון "בידינו" למען הר הבית, מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים המקיפים לסיכום השנה החולפת, מהם עולה כי 68,944 יהודים עלו להר הבית במהלך תשפ"ו. מדובר בגידול בהשוואה ל-68,429 עולים בשנת תשפ"ה, ובשיא כל הזמנים במספר העולים למקום הקדוש. בארגון מצביעים על מגמה מרכזית של חיזוק החיבור האישי, הקהילתי והמשפחתי להר הבית, לצד מתווה אסטרטגי לשנה הקרובה להמשך העמקת הקשר של הציבור הרחב.

מניתוח הנתונים עולה כי הר הבית היה פתוח לעליית יהודים ב-220 ימים בלבד במהלך השנה, והיה סגור במשך 134 ימים בשל שבתות, חגים מוסלמיים וסגירות ביטחוניות. החודש העמוס ביותר בשנה היה חודש תשרי, שבמהלכו עלו להר 12,778 יהודים, בעוד שהיום העמוס ביותר נרשם בט' באב, אז עלו 4,288 יהודים ביום אחד בלבד. בארגון מציינים כי בעקבות האירועים הביטחוניים והמבצע הצבאי "שאגת הארי", הר הבית נסגר כליל לכניסת יהודים לתקופה מסוימת. לולא ימי הסגירה והמגבלות הקשות שהוטלו בתקופה זו, מספר העולים היה גבוה באלפי עולים נוספים והיה מעמיד את השיא השנתי בפער נרחב הרבה יותר. במקביל, בשנה החולפת נרשם זינוק בבחירה של משפחות וזוגות לציין את הרגעים המרגשים בחייהם בהר הבית. במהלך השנה עלו 217 חתנים וכלות בשנת שמחתם, בהם 160 חתנים ו-57 כלות, נתון המהווה עלייה בהשוואה ל-124 חתנים ו-44 כלות בתשפ"ה. בנוסף, 45 נערים ונערות חגגו את הגיעם למצוות בהר, בהם 36 חתני בר מצווה ו-9 כלות בת מצווה.

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בצידה המנהלי והאכיפתי של העלייה, נרשמו במהלך השנה 383 מעוכבים ו-36 עצורים, ובסך הכול 419 מעוכבים ועצורים, לצד צווי הרחקה מנהליים ומשטרתיים שהוטלו על 127 אזרחים.

מארגון "בידינו למען הר הבית" נמסר בתגובה לנתונים כי שנת תשפ"ו הוכיחה שוב כי הציבור הישראלי מצביע ברגליים וכי החיבור להר הבית הולך ומעמיק. עוד הוסיפו בארגון כי העובדה שזוגות רבים ומשפחות בוחרות לציין את רגעי השיא של חייהם בהר היא בשורה אדירה, והבטיחו להמשיך לפעול להסרת המגבלות ולפתיחת ההר באופן מלא וחופשי.