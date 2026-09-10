הותר לפרסום: חוסל מחבל נוח'בה שחדר לישראל 

כוחות צה"ל תקפו במרחב חאן יונס בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

קנדיל היה מבין מחבלי הנוח'בה שפשטו לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולקח חלק פעיל בהריגתו של מפקד חטיבת הנח"ל, אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל, בקרבות העזים שנערכו באותו בוקר.

בצה"ל מציינים כי בעת האחרונה המשיך המחבל לקדם מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום היכולות של ארגון הטרור – כל זאת תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תקיפתו וחיסולו בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהציב.