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חדשות צבא ובטחון

הותר לפרסום: חוסל מחבל נוח'בה שחדר לישראל 

צה"ל חיסל בחאן יונס את המחבל אסמאעיל קנדיל, שפשט לישראל בטבח ולקח חלק בהריגתו של אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל

17:08
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חמאס. ארכיון (עבד רחים חאטיב/פלאש90)

כוחות צה"ל תקפו במרחב חאן יונס בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

קנדיל היה מבין מחבלי הנוח'בה שפשטו לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולקח חלק פעיל בהריגתו של מפקד חטיבת הנח"ל, אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל, בקרבות העזים שנערכו באותו בוקר.

בצה"ל מציינים כי בעת האחרונה המשיך המחבל לקדם מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום היכולות של ארגון הטרור – כל זאת תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תקיפתו וחיסולו בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהציב.

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דובר צה"ל הבהיר כי כוחות הצבא בפיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

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