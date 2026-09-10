אחרי שאביו נשלח למאסר: אלעד תורג'מן מגיב לראשונה

יוצר התוכן והשחקן אלעד תורג'מן, שהשתתף לאחרונה בתוכנית "פאוור קאפל", מגיב היום (חמישי) לכניסתו של אביו, השחקן דן תורג'מן, למאסר - ומבהיר כי הוא עומד לצדו וגאה בו.

כזכור, פורסם היום (חמישי) כי בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר את עונשו של דן תורג'מן, שהורשע בעבירות מס, וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום תשעה חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו תחילה.

"אני שמח שהעניין הגיע לסיומו"

בעקבות ההודעות והשאלות הרבות שקיבל, החליט בנו אלעד להתייחס היום לדברים באופן מרוכז.

"היי לכולם, מגיב כאן מרוכז לכל ההודעות, התגובות והשאלות", פתח תורג'מן. "מדובר על משהו שקרה לפני כמעט עשרים שנים. אני שמח שהעניין הגיע לסיומו אחרי כל כך הרבה זמן. זאת תקופה ונעבור אותה והכול יהיה בסדר".

"אני גאה להיות הבן שלו"

בהמשך ביקש אלעד להעביר מסר ברור של תמיכה באביו: "כל מי שמכיר את אבא שלי יודע איזה אדם מדהים הוא, ואני גאה להיות הבן שלו ואוהב אותו מאוד. תודה לכל הדואגים".