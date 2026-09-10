אחרי הימין: זו מפת הסכמי העודפים באופוזיציה

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הודיעה היום על חתימת הסכם עודפים עם מפלגת "הדמוקרטים". במקביל, סיעת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן ורשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט סיכמו אף הן על חתימת הסכם עודפים הדדי.

ממפלגת "ישר! עם איזנקוט" נמסר כי "בשבועות האחרונים פעל יו״ר 'ישר!' גדי איזנקוט במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

עוד הוסיפו במפלגה: "אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות, כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל השבעה באוקטובר – יילך לאחת ממפלגות השינוי ויימנע אובדן קולות. אנו מברכים על ההסכם של מפלגות 'ביחד' ו'ישראל ביתנו'. אנו נחושים להמשיך לפעול בכל דרך להשגת הניצחון, למימוש רצון העם ולהקמת ממשלה ציונית וממלכתית שתחליף את ממשלת השבעה באוקטובר".