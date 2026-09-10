רך ומתפרק: אסאדו בדבש וסילאן במיוחד לראש השנה

מחפשים מנה חגיגית ומרשימה לשולחן ראש השנה, אבל כזו שלא דורשת יותר מדי התעסקות? האסאדו הזה נכנס לתנור עם בצל, דבש וסילאן, ואחרי כמה שעות יוצא רך, עסיסי ומתפרק מהעצם, עם רוטב מתקתק וסמיך.

אסאדו בדבש וסילאן עם בצל מקורמל

מצרכים:

1.5-2 ק"ג אסאדו עם עצם

4 בצלים גדולים, פרוסים

5 שיני שום, קצוצות

3 כפות סילאן

2 כפות דבש

2 כפות רוטב סויה

1 כף חרדל

1 כוס יין אדום

1 כוס מים או ציר בקר

מלח

פלפל שחור

מעט שמן זית

אופן ההכנה:

מחממים מעט שמן בסיר רחב שמתאים לתנור וצורבים את נתחי האסאדו היטב מכל הצדדים, עד שהם מקבלים השחמה יפה. מוציאים ומניחים בצד.

באותו הסיר מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא מתרכך ומתחיל להזהיב. מוסיפים את השום ומטגנים עוד כדקה.

בקערה מערבבים את הסילאן, הדבש, הסויה, החרדל, היין והמים. מחזירים את האסאדו לסיר, יוצקים מעליו את הרוטב ומתבלים במלח ובפלפל שחור.

מכסים היטב ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-160 מעלות למשך כ-3.5-4 שעות, עד שהבשר רך מאוד ומתפרק בקלות מהעצם.

לקראת הסוף מסירים את המכסה ומחזירים לתנור לכ-20 דקות נוספות. כך הבשר מקבל השחמה עמוקה והרוטב מצטמצם והופך לסמיך ומבריק.

מגישים חם עם הבצל המקורמל והרבה מהרוטב מעל - ויש לכם מנה חגיגית, מתקתקה ומרשימה שמתאימה בדיוק לשולחן ראש השנה.