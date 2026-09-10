סמוטריץ' בגילוי לב: "אני מת מפחד מזה"

בצלאל סמוטריץ' ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', יצא במתקפה חזיתית לכל הכיוונים בריאיון שהעניק ליהודה שלזינגר וברק סרי באתר 'וואלה', כשהוא מתייחס לריצתו העצמאית של תא"ל (במיל') עופר וינטר בראש מפלגת "עמך ישראל" ולמערכת היחסים המתוחה בימין.

בדבריו התייחס סמוטריץ' לסיקור התקשורתי הנרחב סביב מפלגתו החדשה של וינטר וזילזל בסיכוייה להשתלב בכנסת הבאה: "התקשורת מנפחת את וינטר, הסיכוי שלו לעבור שואף לאפס". כשנשאל על שותפו לשעבר והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בחר סמוטריץ' לעקץ את סגנון עבודתו והבהיר את ההבדל בתפיסת עולמם: "אני מעדיף עשייה מקמפיינים".

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בהמשך הריאיון שיגר עקיצה נוספת, הפעם לעברו של שר הכלכלה ניר ברקת מסיעת הליכוד, כשהתייחס לסוגיית יוקר המחיה והלחצים הארגוניים במשרדו: "אין לי פתרון קסם ליוקר המחיה, אני לא ברקת".

לצד המתקפות הפנימיות בגוש, הביע סמוטריץ' חשש כבד מהאפשרות של הכרעה פוליטית לטובת האופוזיציה והנהגתו של גדי איזנקוט ביום הבוחר. "על האפשרות שאיזנקוט ינצח – אני מת מפחד", הודה השר והוסיף אזהרה חריפה לגבי המערכת המשפטית תחת ממשלה חלופית: "עוד נתגעגע לבהרב-מיארה".