למרות אזהרות טראמפ: האיראנים בונים בהר המכוש

רק לפני ימים בודדים הזהיר הנשיא טראמפ את האיראנים, לאחר שגורמי מודיעין זיהו פעילות איראנית ראשונית בהר המכוש וסביבתו, כי אם ידרש לכך, ישמיד את ההר כמו שהשמיד את שאר מתקני הגרעין, כעת גם סוכנות המעקב האטומי של האו"ם הודיע על זיהוי פעילות חשודה במקום.

סבא"א, סוכנות האו"ם למעקב אטומי, הזהירה לפני זמן קצר כי היא מזהה פעילות איראנית חשודה בהר המכוש לאורך הימים האחרונים. כאשר על פי אנשי הסוכנות, לא ניתן לקבוע את מטרת הפעילות או היקפה, אך עצם העובדה שהדבר מדווח על ידי סבא"א מעלה סיבות לחשוד כי האיראנים פועלים להשתמשת תשתיות גרעיניות במקום.

אפשרות נוספת היא כי האיראנים הצליחו לשים את ידם על שאריות החומר הגרעיני המועשר בתחתית מתקני הגרעין שהופצצו, וכעת מנסים להטמין אותו עמוק מתחת לאדמה, רחוק מהישג ידם של האמריקאים.

הנשיא טראמפ הזהיר בעבר, וגם בשבועות האחרונים, כי כל פעילות במקום עלולה לגרור תקיפה אמריקאית עוצמתית.