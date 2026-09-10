יעקב ברדוגו בסיעת הליכוד: "תקבלו החלטה עכשיו"

התנהלותו הפוליטית של תא"ל (במיל') עופר וינטר וריצתו העצמאית בראש מפלגת "עמך ישראל" מעוררות סערה עזה וויכוח פנימי נוקב בצמרת הליכוד. דיווח של כתב ערוץ 14 מוטי קסטל חושף את התמלול מתוך ישיבת הקמפיין של המפלגה, שבה דנו השרים והיועצים הבכירים בשאלה כיצד להתמודד עם התופעה.

במהלך הישיבה תקף השר שלמה קרעי בחריפות את וינטר והגדיר אותו כסכנה ממשית לגוש: "וינטר הוא התקווה של קפלן. אם הוא מנצח ועובר – הוא עם השמאל, אם הוא לא עובר – הוא שורף לנו קולות".

גם השר זאב אלקין התייחס לחשש מהתחברות לגורמים אחרים באופוזיציה והעלה את שמו של יועץ מוכר: "אם נכונה הידיעה ששרון שלום נמצא איתו במטה, מי שמכיר אותו יודע שזה ליברמן מלא-מלא. אם מנצח – הוא עם ליברמן, אם נפסיד – שרף קולות".

השר אלי כהן חתך ואמר: "לדעתי צריך להוריד אותו, הוא נזק לימין". הפרשן יעקב ברדוגו גיבה את הקו הלוחמני ודחק במשתתפים לקבל הכרעה מהירה, תוך שהוא מזכיר את לקחי העבר: "תקבלו החלטה. אבל אם מחליטים להוריד אותו אז עכשיו, לא לחכות לרגע האחרון כמו בזמנו עם בנט ושיתפוס גובה. צריך להתחיל כבר עכשיו".

מנגד, האסטרטג ארז תדמור הציג עמדה זהירה יותר והציע לבחון האם וינטר דווקא משרת את הגוש: "לא בטוח שצריך. וינטר יכול להביא קולות מהצד השני. צריך לבדוק טוב טוב שאנחנו לא עושים פה פאול. בנט הוא חלאה. למיטב הכרתי, וינטר אולי מגלומן ועקשן – אבל חלאה הוא לא. אולי הוא טוב לנו? הוא יביא קולות ממי שלא רוצה להצביע לנו ולכן אולי לא כדאי לתקוף אותו".

אלקין דחה את הניתוח של תדמור וטען כי אמירותיו של וינטר אינן מאפשרות לו להביא קולות מהמרכז-שמאל: "אם המטרה של וינטר הייתה להביא קולות מהצד השני הוא לא היה אומר שהוא ימליץ על נתניהו, כי הוא מבריח את הקולות שלהם". תדמור השיב כי "הוא אמר את זה כי לחצנו עליו".