עדן פינס בעדכון מדאיג: "אחד השבועות הכי קשוחים שעברתי"

אושר כהן ועדן פינס. ( Avihay Dei )

עדן פינס משתפת את העוקבים בשבוע לא פשוט שעבר עליה, בעקבות בעיה רפואית שגרמה בין היתר לנפיחות משמעותית באזור העיניים. אחרי ששיתפה תמונות מהימים האחרונים, היא מספרת כי היא עדיין עוברת בדיקות ומנסה להבין מה בדיוק קרה.

"אחד השבועות הכי קשוחים ומשמעותיים שעברתי", כתבה פינס. "הבנתי כמה אסור להזניח ברגע שנדלקת נורה. בריאות לפני הכול. שום דבר לא מובן מאליו - לא הגוף שלנו, לא העבודה שלנו ולא שגרת היום-יום שלנו".

עדן פינס ( צילום: אינסטגרם )

"אני חייבת פה תשובות"

נכון לעכשיו, גם לפינס עדיין אין תשובה ברורה למה שגרם למצב. "אני עדיין בבדיקות של למה ואיך זה בכלל קרה", שיתפה.

אבל דווקא בעקבות החשיפה היא גילתה שהיא ממש לא היחידה. לדבריה, מאז שסיפרה על מה שעובר עליה הגיעו אליה מאות, ואפילו אלפי הודעות, מנשים שסיפרו שחוו מקרים דומים.

כמות ההודעות גרמה לה להחליט שהיא רוצה לקחת את הנושא צעד קדימה. "החלטתי שאני לוקחת את זה כפרויקט, לא רק אישי. אני חייבת פה תשובות שיעשו סדר להרבה נשים", כתבה והוסיפה: "מטורף כמה זה בעיקר אצל נשים".

בינתיים פינס ממשיכה בבדיקות ומנסה להבין מה עומד מאחורי מה שעברה, אבל מבחינתה המסר מהשבוע האחרון כבר ברור: כשהגוף מאותת שמשהו לא בסדר - לא מתעלמים.