המפתח לים האדום: החות'ים כבשו את האי האסטרטגי

המערכה הסעודית מתפרקת? על פי דיווחים תימנים, לאחר שהשתלטו על עיר הנמל הקריטית אל-מוח'א, המורדים החות'ים פלשו ימית וכבשו את האי הקריטי ג'באל זוקאר בלב מיצר באב אל מנדב.

על פי דיווחים בינלאומיים, המורדים החות'ים ממשיכים במתקפת הנגד האסטרטגית שלהם, לאחר שספגו אבדות כבדות במתקפה החדשה של הכוחות הממשלה התימנים הנתמכים על ידי סעודיה.

על פי מקורות תימנים ודיווחים בינלאומיים, לאחר שמוקדם יותר היום הצליחו החות'ים לכבוש את עיר הנמל הקריטית אל מוח'א, כעת מדווחים כי החות'ים הצליחו לכבוש בפלישה ימית מתואמת את האי ג'באל זוקאר, היושב בחלקו הפנימי של מיצר באב אל מנדב, ומחזיק בשטח שולט על הכניסה לים האדום.

נראה כי החות'ים החליטו לספוג אקטיבית את האבדות בצפון בקו החזית נגד כוחות ממשלת תימן, והפנו את כוחותיהם לגיבוש שליטתם על הים האדום.