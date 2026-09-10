משרד הבריאות מזהיר: חשד למקרה נוסף של אבולה בישראל

משרד הבריאות הזהיר היום (חמישי) על חשד למקרה נוסף של מחלת האבולה בישראל, זאת לאחר שהתקבל דיווח על אדם החשוד כחולה במחלה אחרי ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד אמרו כי האדם שב לישראל לפני מספר ימים, ופיתח חום לאחר מכן.

במשרד הבריאות הבהירו כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, כאשר הבירור והבדיקות הנדרשות יושלמו. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. האדם יטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה, ויועבר למרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה.

בבית החולים עדכנו כי "בהדסה עין כרם נקלט מטופל במצב טוב הסובל מתסמיני חום ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא הועבר היום להדסה עם חשד בלבד למחלת האבולה. הוא מאושפז בנפרד משאר מטופלי בית החולים, בתנאי בידוד מחמירים ומלאים, בהתאם לנהלים המקצועיים של משרד הבריאות בנושא וללא חשיפה או מגע עם חולים או מבקרים".

עוד צויין כי משרד הבריאות כבר השלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי.

"משרד הבריאות מזכיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות" נמסר. "לצורך בירור החשד יתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם".

"בחודשים האחרונים, מאז התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משרד הבריאות עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם וקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי" הזכירו. "במסגרת ההיערכות, הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים להתמודדות עם מקרים חשודים. בנוסף, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה והוקמה מערכת לזיהוי מעבדתי של תחלואה באבולה".

"משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו" נאמר בסיכום. "במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות".

עוד הודגש כי "נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד השהייה שם, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון 5400 *. חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה".