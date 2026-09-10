״צריך להביא לחקירה את נפתלי בנט״

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

עו"ד דניאל כהן, היועץ המשפטי לשעבר של מפלגת העבודה, אמר היום (חמישי) ברדיו ׳גלי ישראל׳למתי טוכפלד כי "הדרך להילחם בתופעה הזו היא כמובן להוריד את האנשים שמעורבים, בין מתוך אינטרס, בין במודע ובין שלא במודע, להביא אותם לחקירה במשטרת ישראל. לרבות שלומי אלדר, לרבות העורך בעיתון 'הארץ', לרבות נפתלי בנט.

‏ככל ששלומי אלדר הצביע לפחות עליו, אז הוא צריך לבוא וצריך לחקור אותו. זה דבר שעלול להטות בחירות במדינת ישראל כדי לשרת אינטרסים זרים, אינטרסים של אויבי ישראל, והדבר הזה לא יכול לעבור בשקט."

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נזכיר כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר בשיחות סגורות כי עודכן ישירות ממנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן-זאיד על שיחת ההתרעה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני 7 באוקטובר, כך פרסם מיכאל שמש בחדשות 13.

לדבריו, "בן זאיד ביקש לא לדבר על זה". מבנט נמסר כי "הדיווח שקרי", וכי הוא "לא מתייחס לשיחות שלו עם מנהיגים".

בתוך כך, גורם באמירויות אמר כי "הכחשת נתניהו מגוחכת. הועברו מסרים רבים שלפיהם סינוואר עומד לעשות 'משהו אחר'". במקביל, השר לעניינים אסטרטגיים לשעבר רון דרמר אמר בוועידת MEAD בוושינגטון כי "לא התקיימה שיחה".