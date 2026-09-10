מצ"ח חוקרים: חייל ושני אזרחים נעצר בחשד לסחר בכלי נשק צבאיים 

הותר לפרסום: המשטרה הודיעה כי שלושה בני אדם - ביניהם חייל המשרת בבסיס צבאי בצפון הארץ ושני אזרחים - נעצרו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הנוגעת לחשד סחר בכלי נשק צבאיים.

המעצרים התבצעו במסגרת חקירה שמנוהלת על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף, בשיתוף עם ימ״ר צפון של המשטרה הצבאית החוקרת. שלושת העצורים הועברו לחקירה, ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, שני האזרחים הובאו היום (חמישי) בפני בית המשפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם. החייל הובא לדיון מעצר בפני בית הדין הצבאי, ומעצרו הוארך עד ליום רביעי הבא לצורכי חקירה. בסיום החקירה, הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד סחר וזליגה של אמצעי לחימה צבאיים לידיים בלתי מורשות, המהווים סכנה ממשית לביטחון הציבור ועלולים לשמש לביצוע עבירות פליליות חמורות"