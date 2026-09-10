ככה החלטתי: שבע החלטות שאפשר בהחלט לקיים בתשפ"ז

מי שלא אוהב כמוני את תחושת הבהילות והדחיפות לפני כל שבת וחג, כדאי שיעבוד קשה רוב החיים כדי שיוכל בשלב כלשהו לאפשר לעצמו חגים וזמנים לששון במלון, במקום להפוך את הבית לטירה רדופת רוחות האוצרת בתוכה הרבה רגשות שליליים שנדמה שרק הולכים ומתעצמים ככל שהשעון מתקרב במהירות מרגיזה ולא הגיונית בעליל עד לזמן הדלקת נרות.

אין לנו זמן

זה מדהים, שכשתלמידים יושבים בשיעור או מבוגרים עסוקים בעבודה הזמן זוחל כמו צב שלא באמת מסוגל לנצח את ארנב למרות האגדה המחכימה שסיפרו לילדים כל השנים, ולעומת זאת בערבי חגים ושבתות הזמן עושה דווקא ועובר לנוהל "שעון שבת וחג מוקדם מהצפוי והשפוי“.

כאילו שהשעון שבת מרגיש ויודע, שזה הרגע שלו להתכונן לפעולה אחרי שבוע של סחיטת אנרגיה מוגזמת בלוח החשמל הביתי, והוא רוצה לעבור מהר ככל שניתן למצב חגיגי או שבתי באוטומטי וזה לא משנה בכלל אם בעלי הבתים מוכנים לחג או לא.

זאת הסיבה שבערב ראש השנה אין לאף אחד זמן ולרבים גם אין כוח לפתוח את הברכות הווירטואליות מאנשים שהם לא מכירים אישית אך מטרילים אותם טיפשית.

במקום להכין דבר תורה לשולחן החג או להתכונן על הניגון המוכר והטוב של תפילת ערבית של ערב ראש השנה בנוסח עדות אשכנז, כולם עסוקים בסיקור עין של הנייד המנדנד עד הרגע האחרון לפני שהנר דולק ואפשר להתחיל לתקן את השנה הנכנסת.